Lendringser Dorfadvent: Schlemmen, stöbern und viel Musik

Auf dem Lendringser Dorfadvent am kommenden Wochenende gibt es allerhand Angebote zum Schlemmen, Stöbern und Musik hören.

Lendringsen. Der Lendringser Dorfadvent findet am kommenden Wochenende vom 13. bis 15. Dezember statt. Am Sonntag öffnen auch die Lendringser Geschäfte.

Eine winterliche Modenschau, Besuch vom Nikolaus und allerlei Möglichkeiten zum Schlemmen – der Lendringser Dorfadvent auf dem Lendringser Platz bietet eine bunte Auswahl für Jedermann. Er findet am kommenden Wochenende, 13. bis 15. Dezember, statt, am Sonntag öffnen dabei auch die Lendringser Geschäfte.

Schlemmen und stöbern

Waffeln und Kaffee gibt es beim Stadtteiltreff Lendringsen, die Bieberschlümpfe bieten Reibeplätzchen und Kartoffelpfanne mit Dips an. Bratwurst, Currywurst und Co. verkauft der Verein „Aktiv für Lendringsen“. Erstmalig wird auch Wildgulasch-Suppe angeboten.

Mit warmen wie kalten Getränken können sich Besucher am Glühweinstand versorgen. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Winzerglühwein angeboten.

In einer Hütte werden Schutzengel, Leuchtflaschen und diverse andere Geschenkartikel verkauft. Auch die Stadtwerke Menden präsentieren sich in einer Hütte auf dem Platz. Das historische Kinderkarussell öffnet Samstag und Sonntag jeweils um 13 Uhr. An allen drei Tagen steht ein beheiztes Zelt zum Aufwärmen zur Verfügung.

Bigband und Modenschau

Am Freitagabend sorgen die Bigband „The Baff“ und der Shanty Chor für die passende Stimmung, wenn Lendringsen bei Anbruch der Dunkelheit den Weg zum Advent mit Lichtern bildet.

Am Samstag kommt bei Einbruch der Dunkelheit der Nikolaus mit seinem Schlitten in Lendringsen vorbei und lässt Kinderaugen leuchten. Außerdem findet eine winterliche Modenschau statt. Danach legt D.J. Michael Elbers weihnachtliche Schlager Weihnacht auf, um die Besucher in Stimmung zu bringen.

Den dritten Advent stimmt der ortsansässige Pfarrer am Sonntag an. Im Zuge der alljährlichen Prämierung bekommen die Kindergärten und Einrichtungen eine kleine Unterstützung für ihre Arbeit und die Kinder eine kleine Überraschung. Ein Auftritt des Hüingser Revival Chor darf nicht fehlen. Die Verlosung findet nach der Prämierung der Kindergärten statt.