Knallig ohne Krawall: Mendens Jahreswechsel bleibt friedlich

Menden Ein Platzverweis, ein Heckenbrand, kein Hochwasser und sonst nur fröhliche Feiern: Menden startet friedlich ins neue Jahr.

Fröhliche Feiern, unglaublich viele Böller schon seit dem Sonntagmittag, und insgesamt ein friedlicher Jahreswechsel: Das ist gegen 3 Uhr Früh an Neujahr die Bilanz des Mendener Ordnungsamtes und der Polizei. Bemerkenswert: Nach dem Eindruck vieler Offizieller wurde geböllert wie lange nicht, und das nicht erst nach Mitternacht, sondern bereits den ganzen Tag über.

Platzverweis der Polizei für Randalierer am Alten Rathaus

Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt, deren Teams in der Innenstadt und den Stadtteilen unterwegs waren, meldet in der Nacht nur einen einzigen ernsthaften Vorfall: Vor dem Alten Rathaus hat es einen Platzverweis für einen Mann gegeben, der seine Böller immer wieder in die Richtung einer etwa 150-köpfigen Menge warf und damit auch nach gutem Zureden nicht aufhören wollte, sondern ausfällig wurde. Da weder das „Salsa“ noch das mittlerweile verlassene „Da Rosa“ geöffnet hatten, sei es in der Innenstadt insgesamt ruhiger gewesen als in den Vorjahren, berichtet Schmidt.

Mendener Feuerwehr rückt zu Heckenbrand im Lahrfeld aus

Die Mendener Feuerwehr muss gegen 0.30 Uhr ins Lahrfeld ausrücken, um einen Heckenbrand abzulöschen, der in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus an der Straße Im Lahrfeld entstanden ist, vermutlich durch einen verirrten Böller. Davon abgesehen bleibt die Neujahrsnacht 2023 bis 3 Uhr feuerwerkstechnisch unauffällig. Stattdessen können sich Tausende nach ihren Silvester-Sektchen an einem Feuerwerk erfreuen, das Menden so wohl lange nicht mehr gesehen hat.

Keine Spur vom befürchteten Silvester-Hochwasser

Auch das befürchtete Silvester-Hochwasser bleibt komplett aus. Zwar führt die Hönne mit einem Pegelstand von mehr als einem Meter nach wie vor deutlich mehr Wasser als normal. Doch weil stärkere Regenfälle an Silvester und in der Neujahrsnacht ausbleiben, kommt es nicht zu dem - wegen der vollgesogenen Böden - befürchteten Anstieg auf gefährliche Höhen für die anliegenden Wohnhäuser.

