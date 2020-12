Katholische Weihnachtsgottesdienste in Menden alle abgesagt

Ein einsamer Tannenbaum im Haupteingang von St. Vincenz in Menden. Die Kirche wird in diesem Jahr während der Gottesdienste für Besucher geschlossen bleiben.

Menden Der katholische Pastoralverbund sagt alle Weihnachtsgottesdienste in Menden ab. Es soll Alternativen im Internet geben - und Geläut.

Nach den evangelischen Kirchen haben nun auch die katholischen Kirchen in Menden alle Präsenzgottesdienste an Heiligabend wegen weiter steigender Corona-Zahlen abgesagt. Die Entscheidung fiel in einer Krisensitzung von allen Pfarrgemeinderäten. Die katholischen Kirchen bauen nun ihr Online-Angebot aus. Und es soll ein gemeinsames Zeichen geben: Alle Kirchenglocken in Menden werden an Heiligabend zeitgleich um 17 Uhr läuten.

13 Pfarrgemeinderäte und zehn Kirchenvorstände hatten sich am Montagabend in einer Videokonferenz zusammengeschaltet und sich wie es jetzt heißt „einvernehmlich“ für die Absage aller Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar ausgesprochen. Auf den Pastoralverbund war in den vergangenen Tagen viel Kritik eingeprasselt, nachdem die katholische Kirche weiter an Präsenzgottesdienten festhielt.

Livestreams an allen Tagen aus der Vinzenz-Kirche

„Wir haben uns die Absage der Gottesdienste nicht leicht gemacht“, erklärt Pfarrer Jürgen Senkbeil in einer Mitteilung. Das Herz habe „Ja“ zu den Gottesdiensten gesagt, der Verstand aber „Nein“, sagt Verwaltungsleiter Markus Deiters.

Zu allen Sonn- und Feiertagen werden sollen nun wie gewohnt Live-Streams aus der St.-Vincenz-Kirche übertragen werden. Die Christmette beginnt an Heiligabend um 18 Uhr, am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es um 9.30 Uhr die Weihnachtsmesse. Auch für Samstag und Sonntag sind jeweils um 9.30 Uhr Live-Messen geplant. Die Messen werden auf dem Youtube-Kanal des Pastoralverbundes übertragen.

Kirchengeläut an Heiligabend um 17 Uhr

Ein besonderes Zeichen wollen alle Gemeinden aber gemeinsam setzen: Die Glocken aller Mendener Kirchen werden an Heiligabend um 17 Uhr läuten, kündigt Andreas Nolte vom städtischen Kulturbüro an. Die Aktion ist abgestimmt auf den gemeinsamen Film vom Turmblasen von Kulturbüro und Westfalenpost.

Der Pastoralverbund wirbt unterdessen damit, dass die Kirchen für persönliche Gebete zu den üblichen Zeiten geöffnet sein werden. „In den Kirchen liegen Hefte bereit, die für die Feier von weihnachtlichen Hausgottesdiensten Anregungen bieten. Dazu kann eine Kerze mit dem Friedenslicht von Betlehem mit nach Hause genommen werden“, sagt Markus Deiters. Bis zum 10. Januar sollen alle Kirchenglocken täglich um 19.30 Uhr zum persönlichen Gebet läuten.

