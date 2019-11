In Menden Zivi am Krankenhaus und Sport-Azubi

Prof. Dr. Roland Schröder lebt mit seinem Ehemann in Menden. An der privaten Fachhochschule BiTS Iserlohn ist er Dekan des Fachbereichs Medien & Kommunikation. 2018 wurde er Präsident der EBC-Hochschule.



Geboren in Hamburg, baute er sein Abi in Paderborn. In Menden war er Zivi am Krankenhaus und Azubi bei Sport Müller.

Seine Leidenschaft sind Sprachen: Schröder spricht Englisch, Französisch, Schwedisch und Italienisch.