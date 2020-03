Menden Bei einem Unfall mit Todesfolge in Menden am Montag filmte ein Mann mit seinem Handy mit. Die Polizei erläutert, was Gaffern droht.

Immer wieder sind sie ein Ärgernis, immer wieder stören sie den Ablauf: Schaulustige bei Einsätzen von Polizei-und Rettungskräften. Auch bei einem tödlichen Unfall an der Fröndenberger Straße am Montag in Menden gab es wieder eine Person, die versuchte, die Szenerie rund um das Unfallgeschehen mit der Handykamera festzuhalten. Für die Einsatzkräfte ist dieses Verhalten in Notsituationen, in denen oft schnell und präzise gearbeitet werden muss, ein großes Ärgernis. Außerdem handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die sogar zu einer Freiheitsstrafe führen kann.

Bis zu zwei Jahre Haft droht den Personen, die gegen das Persönlichkeitsrecht verstoßen. "Dazu muss es aber gewaltig auf die Spitze getrieben werden", sagt Christof Hüls, Sprecher der Kreispolizeibehörde. Am Montag sei es dagegen wie so oft gelaufen. Der sich nähernde ältere Herr wurde von den anwesenden Feuerwehrleuten freundlich darum gebeten, die Aufnahmen zu beenden und sein Handy wegzustecken. Laut Polizeisprecher Hüls sei dies in den meisten Fällen im Kreisgebiet so. "Die Menschen folgen den Anweisungen in der Regel", sagt er.

Hilflose Personen dürfen nicht abgelichtet werden

Wenn sich die Schaulustigen aber nicht an die Aufforderungen der Polizei halten, wird es mitunter schon einmal komplizierter. Wichtig sind laut Christof Hüls immer die Begleitumstände, so müsse jeder Fall für sich betrachtet werden. "Hilflose Personen dürfen aber nicht abgelichtet werden, das ist klar", sagt der Pressesprecher der Polizei. Zu Personen in hilfloser Lage gehören derweil nicht nur verunfallte Menschen, auch betrunkene oder obdachlose Personen dürfen ohne ihr Wissen nicht fotografiert werden.

Dabei steht nicht nur die Verbreitung dieser Bild-oder Videoaufnahmen unter Strafe, allein schon die Anfertigung kann zu einer Geldstrafe führen. Ebenso ist die Polizei in bestimmten Fällen auch berechtigt, die Aufzeichnungsgeräte zur sogenannten Beweissicherung zu beschlagnahmen. "Das tut dann am meisten weh", berichtet Christof Hüls. Sollte dies von den Polizisten angeordnet werden und verweigert der Schaulustige dann die Herausgabe des Aufzeichnungsgeräts, kann er auch von den Ordnungshütern dazu genötigt werden. "Zur Not kann das auch durchgesetzt werden" sagt Christof Hüls. Doch soweit kommt es in Menden nur äußerst selten - zum Glück.