Hüingsen. Die Hüingser Schützen vom BuSV trauern um Ehrenoffizier Achim Minkel. Sie wollen gemeinsam von dem beliebten Schützenbruder Abschied nehmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hüingser Schützen trauern um Ehrenoffizier Achim Minkel

Die Schützen des Bürger- und Schützenvereins Hüingsen trauern um ihren Ehrenoffizier Achim Minkel, der im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Hinkel saß zuletzt im Rollstuhl. Die Schützen wollen gemeinsam Abschied nehmen.

Achim Minkel starb im Alter von 63 Jahren. Foto: n.n. / BuSV Hüingsen

Vor knapp 40 Jahren am 1. Januar 1980 trat er dem Verein bei und war auch immer an Ort und Stelle bei Arbeitseinsätzen, die um die Schützenhalle stattfanden, heißt es vom Verein. 1995 wurde Minkel als aktiver Schütze zum Leutnant befördert und 1998 zum Oberleutnant. 2003 wurde der SSB-Orden 2. Klasse an ihn verliehen. 2005 folgte der Verdienstorden für 10 Jahre treue Offizierstätigkeit. Im Jahr 2007 wurde er auch Herbstkönig im Verein. Am 30. Januar 2016 wurde er zum Ehrenoffizier ernannt.

Ihm war es ein Herzensanliegen, mit den Schützen zu feiern

Nach seiner Erkrankung vor einigen Jahren war Achim Minkel auf den Rollstuhl und weitere Hilfe angewiesen. Trotz dieser Einschränkung ließ er es sich nicht nehmen zu jedem Schützenfest auch in Schützenuniform zu erscheinen. Es war ihm ein Herzensanliegen mit seiner Schützenfamilie zu feiern.

Der Bürger- und Schützenverein Hüingsen wird auch am Donnerstag, 28. November, ab 10 Uhr am Friedhof Lendringsen seine Aufwartung machen und ihm ein ehrendes Geleit erweisen und ihn im ständigen Gedenken bewahren.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!