Menden. Über tausend Menschen haben sich an der Suche nach der zehnjährigen Lia aus Menden beteiligt. Eine Straftat schließt die Polizei faktisch aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Hoffen auf ein Wunder“ - Suche nach Lia geht Montag weiter

Zehnjähriges Mädchen Lia ist am Samstagnachmittag aus der Wohnung in der Nähe von Battenfelds Wiese in Menden verschwunden.

Polizei und Feuerwehr suchen seit Samstag an der Hönne unter Hochdruck nach dem Mädchen.

Viele freiwillige Helfer beteiligen sich an der Suchaktion. Einige brachten sich gar selbst in Gefahr.

Am Sonntagabend mussten die Suchmaßnahmen wegen Dunkelheit heruntergefahren werden.

Ein Facebook-Post, der ein Kleidungsstück zeigen soll, entpuppt sich am Abend als rosa Plastiktüte.

Feuerwehr und Polizei haben am Samstag und Sonntag an der Hönne in Menden unter Hochdruck nach der vermissten Lia gesucht. Die Zehnjährige ist am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr unbemerkt aus der Wohnung in der Nähe von Battenfelds Wiese verschwunden. Die Anteilnahme ist riesig, mehr als tausend Menschen, darunter zahlreiche freiwillige Helfer beteiligten sich auch am Sonntag an der Suche. Ganz Menden hofft auf ein glückliches Ende.

Bis zum Sonntagabend konnte das Kind jedoch nicht gefunden werden. „Aufgrund einer weiteren Zeugenangabe geht die Polizei gegenwärtig davon aus, dass das Mädchen mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Hönne gefallen ist“, schrieb sie in einer Mitteilung am Nachmittag. Am Abend heißt es: „Am morgigen Montag werden im Verlaufe des Vormittags mögliche weitere Maßnahmen geprüft.“

Beschreibung des Mädchens: Lia hat dunkle, lockige mittellange Haare, ist circa 1,20 Meter groß und hat eine normale Statur. Sie trug bei seinem Verschwinden einen rosa/pinkfarbener Pyjama und war barfuß. Das Mädchen weist eine Behinderung auf und spricht deswegen nicht. Wer Lia sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen!

Die kleine Lia (10) wird vermisst. Wer sie sieht, wird gebeten, sofort den Notruf zu wählen: 110. Foto: Polizei MK

So verlief die Suche nach Lia am Sonntag:

21.04 Uhr: Es gibt auch Kehrseiten der Bürgerhilfe: Spät abends entdeckt ein Mitbürger etwas Rosafarbenes im Wasser – macht ein Foto davon und postet es in eine Facebook-Gruppe. „Unfassbar gedankenlos“, nennt das Polizeisprecher Dilling. „Wer etwas entdeckt, ruft die 110 – und sonst gar nichts.“

Die Überprüfung ergibt: Es handelt sich um eine rosa Plastiktüte.

19.42 Uhr: „Wir hoffen auf ein Wunder“, sagt die Polizei, und das gilt wohl für alle, die am Sonntag mitgesucht oder die Daumen gedrückt haben. Und weil Wunder auch montags geschehen können, halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Wir melden uns wieder, sobald etwas Meldenswertes geschieht.

19.40 Uhr: Nachdem es Mutmaßungen gibt, die kleine Lia könne entführt worden sein, schließt Polizeisprecher Marcel Dilling auf WP-Anfrage eine Straftat faktisch aus: „Es gibt keinerlei Hinweise oder Spuren, die diesen Verdacht auch nur annähernd zulassen würden.“ Über die Frage, wie die Suche am Montag weitergeht, werde am späten Abend gesprochen. Auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, das Mädchen lebend zu finden, sagt Marcel Dilling: „Wir hoffen auf ein Wunder.“

19.30 Uhr: „Für alle Einsatzkräfte sehr unbefriedigend“ nennt Feuerwehrsprecher Stefan Deitel die Tatsache, dass die Suche wegen der Dunkelheit wieder zurückgefahren werden musste. „Sie nicht gefunden zu haben, führt auch dazu, dass man sich hinterfragt: Haben wir alles Menschenmögliche getan?“ Aber die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Hilfsverbänden hätten die gesamte Hönne mehrfach durchsucht, für die Innenstadt gelte das erst recht. Jetzt müsse überlegt werden, wie es morgen weitergeht.

Polizei: Suche mit Sonar-Booten ohne Ergebnis

18.05 Uhr: Nach Angaben der Polizei ist die Absuche mit zwei Sonar-Booten auf der Ruhr ohne Ergebnis verlaufen. Auch wurde zahlreichen weiteren Zeugenhinweisen nachgegangen, die bisher nicht zum Auffinden der Vermissten führten. Die Einsatzkräfte haben daher mit Blick auf die einbrechende Dunkelheit nun die Intensität der Suche stark heruntergefahren. Am morgigen Montag werden im Verlaufe des Vormittags mögliche weitere Maßnahmen geprüft.

17.58 Uhr: Auch die Feuerwehr hält sich inzwischen in Bereitschaft und fährt die aktive Suche nach Lia für heute stark herunter, wie ein Sprecher soeben mitteilt. Die Einsatzbereitschaft für den Löschzug Mitte sei aufgelöst, auch die unterstützenden Kräfte der Löschgruppen Nord hätten wegen der Dunkelheit mit den Sonar-Booten des Technischen Hilfswerks und den Strömungsrettern der DLRG Langscheid sowie aus Balve die Suche für heute einstellen müssen.

16.50 Uhr: Meldung der Feuerwehr: Die kleine Lia konnte leider bisher - trotz der enormen Suchmaßnahmen mit vielen hundert Helfern, Hunden, Booten, Drohnen und eines Hubschraubers - nicht gefunden werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Menden fahren ihre Maßnahmen langsam herunter und verbleiben in ihren Gerätehäusern in Bereitstellung. Die spezialisierten Wasserretter sind weiterhin mit Booten und Rettern in Hönne und Ruhr unterwegs. Die zentrale Einsatzleitung koordiniert weiter die notwendigen Maßnahmen.

Online-Karte zeigt abgesuchte Stellen in Menden

16.43 Uhr: Unter Google My Maps hat eine Gruppe junger Leute eine Online-Karte angelegt, auf der man eintragen kann, wo bereits gesucht wurde. Auch alle Hilfestellen sind eingetragen. Hier geht’s zum Link.

15.10 Uhr: Die Polizei veröffentlicht ihren Zwischenstand. Nachdem die Suche Sonntagfrüh wieder intensiviert wurde, unter anderem mit Polizeihubschrauber, der Landesbereitschaft aus Bielefeld sowie einem Mantrailer. Letzterer hat erneut die Fährte bis zur Hönne aufgenommen. Dort verliert sich die Spur. Aufgrund einer weiteren Zeugenangabe geht die Polizei gegenwärtig davon aus, dass das Mädchen mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Hönne gefallen ist. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht gefunden werden.

In der Hönne suchen die Einsatzkräfte nach der kleinen Lia. Foto: Alex Talash

Zur Stunde konzentriert sich die Suche auf den Verlauf der Hönne. Unter anderem suchen Polizeikräfte gemeinsam mit einem Sonar-Boot des Technischen Hilfswerks den Fluss in den zugänglichen Bereichen ab. Außerdem wird Hinweisen nachgegangen, die fortlaufend bei der Polizei eingehen. Die Feuerwehr unterstützte die Suche mit hohem Personaleinsatz und unter anderem durch den Einsatz von Strömungsrettern, die unter teils sehr widrigen Bedingungen vorgehen mussten. An der Suche haben sich viele hundert freiwillige Helfer beteiligt, die durch die Polizeikräfte an der Battensfeldwiese koordiniert wurden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Zahlreiche Zeugen meldeten sich seit Einsatzbeginn über Notruf. Die Polizei geht jedem der Hinweise nach. Leider führte bisher keiner zum Auffinden der Vermissten. Zeugenhinweise werden weiter unter Notruf 110 entgegen genommen.

Einheiten aus weiteren Kommunen vor Ort - Hilfsbereitschaft reicht über Menden hinaus

14.55 Uhr: Die Suche im gesamten Verlauf der Hönne bis zur Ruhrmündung und von dort auch auf der Ruhr werde fortgesetzt, erklärt die Feuerwehr. Inzwischen sind THW- und DLRG-Einheiten aus Langscheid, Balve und Wetter im Einsatz oder auf der Anfahrt.

14.30 Uhr: Die Wäscherei Plümper an der Fröndenberger Straße bietet über die Facebook-Gruppe „Wir sind Menden“ an, dass sich Helfer bei dort versammeln können: „Wir haben Kaffee und Wasser da. Wir können in der Zwischenzeit auch gerne die Trockner für durchnässte Kleidung starten.“

Strömungsretter der #Feuerwehr durchkämmen die #Hönne. Das ist aufwendig und sehr gefährlich. Die Strömung ist hier sehr stark. #PolizeiMK #Menden pic.twitter.com/PdWPHg3Uin — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) February 2, 2020

14.20 Uhr: Das Team des „City Döner Grill Haus“ an der Kolpingstraße bietet per Facebook warmen Tee und einen warmen Döner für Helfer an. Die Hilfsbereitschaft bei der Suche nach dem vermissten Mädchen ist nach wie vor überwältigend. „Ich war so ergriffen von der ganzen Situation und der Lage, dass mit die Tränen gekommen sind“, schreibt eine Mendenerin, die bei der Suche mitgeholfen hat, in der Facebook-Gruppe „Wir sind Menden“. Und weiter: „So viel Mitgefühl und die ganze Stadt ist unterwegs und möchte was tun.“

Die Hilfsbereitschaft reicht weit über Menden hinaus. Auch aus den umliegenden Städten – Hemer, Fröndenberg, Balve – sind freiwillige Helfer nach Menden gekommen. So wie Andre Berbüsse und seine Frau Iris von den „Sniffer Dogs“ aus Gevelsberg, die morgens mit ihren Hunden nach Menden gekommen. „Wir sind über Facebook auf die Suchaktion aufmerksam geworden“, sagen sie.

Im Englischraum des Gymnasiums Hönne steht Verpflegung für die Helfer bereit. Foto: Thomas Hagemann

13.45 Uhr: Alle verbliebenen Einsatzsatzkräfte der Polizei sind in Menden unterwegs. An Battenfelds Wiese findet keine Koordination der Freiwilligen durch die Polizei mehr statt. Die Polizei bedankt sich noch einmal für die großartige Unterstützung! Die Löschgruppen Beckum und Volkringhausen aus Balve schicken einige Kameraden nach Menden, die als Strömungsretter ausgebildet sind. Sie wurden per Melder um kurz nach 13 Uhr am Sonntag um Unterstützung gebeten. Die Einheiten Beckum und Volkringhausen sind mit 14 Kameradinnen und Kameraden und zwei Fahrzeugen sowie der entsprechenden Ausrüstung nach Menden ausgerückt.

Die Solidarität der Mendener ist unglaublich. Ciao Pizza postet am Sonntagvormittag auf Facebook: „Auch wir möchten gerne helfen. Wir bereiten gerade Pizzableche vor und möchten diese gerne heute Mittag für alle Helfer zur Verfügung stellen.“

13.30 Uhr: Die Suchmaßnahmen der Feuerwehr konzentrieren sich nun auf den Bereich in und entlang der Hönne. Zu den bereits eingesetzten Kräften wurden inzwischen auch die Strömungsretter der Werkfeuerwehr Hexion sowie der Feuerwehr Balve und das Technische Hilfswerk (THW) alarmiert. Die Helfer des THW werden mit einem Boot mit Sonar noch einmal die befahrbaren Wasserbereiche absuchen. Zudem suchen die Einsatzkräfte weiterhin Meter für Meter die Hönneufer ab, berichtet die Feuerwehr.

12.30 Uhr: Strömungsretter der Feuerwehren Altena und Hagen durchkämmen weiter intensiv die Hönne. Die Strömung ist dort sehr stark. „Das ist aufwendig und sehr gefährlich“, heißt es von Seiten der Feuerwehr. Im gesamten Stadtgebiet und entlang der Hönne läuft die Suche ebenfalls. Die Einsatzleitung der Feuerwehr koordiniert die Maßnahmen zentral vom Gymnasium an der Hönne.

Etwa 1000 Menschen beteiligen sich an der Vermisstensuche in Menden

Bürgermeister aus Menden lobt Engagement: „Überragend“ nennt Bürgermeister Martin Wächter das Engagement der Mendener Bürgerinnen und Bürger. Er kümmerte sich mit um die Verpflegung der Einsatzstellen am Hönne-Gymnasium, am Schwarzen Weg in Bösperde und auf Battenfeldswiese. Inzwischen beteiligen sich nach Schätzungen von Feuerwehrsprecher Stefan Deitel etwa 1000 Mendener an der Vermisstensuche. Es werden keine mehr Abschnitte gebildet, weil tatsächlich bereits in der gesamten Innenstadt bis hinunter nach Bösperde und Fröndenberg gesucht wird.

Einsatz von Maintrailern: Neben Mantrailern, die Spuren eines bestimmten Menschen erschnuppern können, werden derzeit auch Flächensuchhunde eingesetzt. Sie suchen in bestimmten Bereichen ohne eine bestimmte Spur nach Menschen, erklärt Feuerwehrsprecher Stefan Deitel. Die große Menge der suchenden Menschen schränke die Effektivität dieser Hunde allerdings ein.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fffmenden%2Fstatus%2F1223926061815271424&widget=Tweet

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fffmenden%2Fstatus%2F1223926061815271424&widget=Tweet

Warnung der Feuerwehr: Die Feuerwehr warnt erneut davor, sich bei der Suche in Gefahr zu geben. Selbst in einem unzugänglichen Uferbereich an der Hönne, über dem die Feuerwehr eine Drohne aufsteigen ließ, gab es Aufnahmen, die unmittelbar am Fluss suchende Menschen zeigen. Hier gilt weiterhin der Aufruf von Feuerwehrchef Christian Bongard: Vor solchen riskanten Aktionen, auch wenn sie gut gemeint sind, wird dringend gewarnt. Einsatzkräfte mussten sich schon um Helfer kümmern, die sich selbst in Gefahr brachten. Das koste Zeit und binde Kräfte, die bei eigentlichen Suchaktion fehlen.

Die Polizei weist freiwillige Hlefer bei der Suche nach der 10-jährigen Lia ein. Foto: Thomas Hagemann

Statt Sport helfen Mendener beim Suchen: Menden Türk hat sein Spiel gegen Bausenhagen am Sonntag abgesagt und die Spieler zum Mitsuchen aufgefordert. Dem Vorstand sind die Eltern, die griechischer Herkunft sein sollen, bekannt. Das Fitnessstudio „Ankari“ hat seine Kunden über Facebook ebenfalls aufgefordert, den Sport heute Sport sein zu lassen und sich auf die Suche zu machen.

So startete am Sonntag die Suche nach Lia in Menden

Die Polizei schickte die hunderte freiwilligen Helfer am Sonntag in zwei Richtungen los. „Wir glauben, dass sich das Mädchen noch in einem Hausflur oder Hauseingang befinden könnte. Man muss immer vom Guten ausgehen“, wandte sich die Polizei an die Unterstützer. Das Mädchen verstecke sich gerne – auch bedingt durch die Krankheit. Jede Nische, jede noch so kleine Öffnung, in die eine 10-Jährige passen könnte, komme daher als Versteck in Betracht.

Die Betroffenheit ist allerseits spürbar. Andre Berbüsse und seine Frau Iris vom Verein Sniffer-Dogs hatten über Facebook von der Suchaktion erfahren. Sie kamen mit ihren Hunden eigens aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. „Das ist für uns keine Frage“, sagen sie, während sie auf die Anweisungen der Polizei warten. „Etwas Wichtigeres gibt es doch zurzeit nicht“, ist aus einer Gruppe zu hören, die sich in Richtung Innenstadt aufmacht. Auch die Polizei ist beeindruckt: „Ganz lieben Dank für die Unterstützung“, gibt sie den ausschwärmenden Helfern mit auf den Weg.

Eltern werden von Notfallseelsorgern betreut

Sollte das Mädchen doch in den Fluss gefallen sein, sieht Polizeisprecher Marcel Dilling die Hoffnung auf ein glückliches Ende schwinden. „Die Hönne ist sehr kalt und die Strömung zurzeit sehr schnell“, beschreibt er die Situation. Am Samstagabend sei der Hönnepegel durch die starken Regenfälle zwischenzeitlich bis auf 90 Zentimeter gestiegen.

Die Eltern des Mädchens werden laut Polizeisprecher Dilling seit Samstag von Notfallseelsorgern betreut. Angehörige der Familie hatten über das soziale Netzwerk Facebook zu der gemeinsamen Suchaktion am Sonntagmorgen aufgerufen, deren Koordination dann die Polizei übernahm. „Das ist uns sehr recht. Uns hätte das überfordert. Mit so vielen Helfern hätten wir nicht gerechnet“, ist eine Angehörige, die die Helfer vom angegebenen Treffpunkt weiter zu Battenfelds Wiese schickt, dankbar für die große Hilfsbereitschaft. Das zehnjährige Mädchen habe eine Form von Autismus. „Das führt dazu, dass sie ihre Umgebung nicht so wahrnimmt wie andere Kinder“, erklärt die Mendenerin.

Hier finden Sie noch mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.