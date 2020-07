Wegen eines Defekts an der Heizungsanlage, muss das Hallenbad für mindestens zwei bis drei Wochen geschlossen bleiben.

Reparaturarbeiten Heizkessel defekt: Hallenbad in Menden ab sofort geschlossen

Das Hallenbad Menden muss ab sofort für mindestens zwei bis drei Wochen geschlossen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind kurzfristig notwendige Reparaturarbeiten.

Bei den Arbeiten an der Heizungsanlage wurde festgestellt, dass diese nicht wie geplant während des laufenden Betriebes behoben werden konnten, heißt es aus der Stadtverwaltung. Sowohl der Heizkessel als auch der Wärmetauscher seien defekt sind und müssten teilweise erneuert werden.

Stadt wollte Hallenbad in Ferien durchgängig öffnen

Das Hallenbad wird wegen der Reparaturarbeiten ab sofort für mindestens zwei bis drei Wochen geschlossen. Die Hoffnung der Stadt, das Bad in diesen Sommerferien durchgängig öffnen zu können, hat sich damit zerschlagen.

Die routinemäßig anfallenden Arbeiten, die in den Vorjahren stets während der Sommerferien ausgeführt wurden, hatten wegen der coronabedingten Schließung in diesem Jahr bereits im Frühjahr erledigt werden können. Deshalb sollte das Hallenbad in diesem Sommer eigentlich geöffnet bleiben.

Das Team des Mendener Hallenbades bittet um Verständnis.

