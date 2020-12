Haustiere gegen Einsamkeit? Mehr angemeldete Hunde in Menden

Menden Rund 100 Anmeldungen von Hunden gab es im Corona-Jahr 2020 in Menden mehr im Vergleich zum Vorjahr. Liegt das wirklich an Corona?

Im Corona-Jahr wurden mehr Hunde angemeldet als 2019. Insgesamt gab es in der Hönnestadt am Stichtag, 22. Dezember, 3798 Anmeldungen von Hunden, bestätigt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der Westfalenpost. Zum Vergleich: Im Vorjahr, 2019, gab es am Stichtag 31. Dezember 3700 angemeldete Hunde. „Das sind also 98 mehr, die Frage ist natürlich, ob das wirklich coronabedingt ist“, sagt Johannes Ehrlich.

Mendener Tierhilfe vermittelt keine Katzen über Weihnachten

Bei der Mendener Tierhilfe hingegen verzeichnet man auch im durch das Coronavirus geprägte Jahr 2020 keinen Anstieg. „Bei den Katzen ist es eigentlich so wie in jedem Jahr. Die genauen Zahlen habe ich aber noch nicht“, sagt Michaela Bergmann. Dort habe sich kaum etwas geändert. Doch das könne auch daran liegen, dass „wir ein relativ kleiner Verein mit Ehrenamtlichen sind“, vermutet Bergmann.

Grundsätzlich sei es so, dass keine Katzen vor Weihnachten vermittelt werden. Häufig mache man aus, nicht nur bei der Mendener Tierhilfe, dass Tiere zu Weihnachten verschenkt werden und danach wieder abgegeben werden. Das sei jedoch auf keinen Fall der Sinn der Sache. „Im Betreff Katzen: die vermitteln wir gar nicht über Weihnachten, das verschieben wir ins nächste Jahr.“ Und das klappe in der Regel auch. „Wer wirklich eine Katze haben möchte, der wartet dann auch gerne noch die paar Tage ab“, sagt Michaela Bergmann.