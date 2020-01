Halingen: Lisa hat das Down-Syndrom – Alpakas sollen helfen

Die 14-jährige Lisa Markert trägt eine dicke Winterjacke und rote Turnschuhe. Bestens gewappnet für die Kälte geht es zur Therapiestunde. Das Mädchen hat Trisomie 21 und Alpakas sollen ihr helfen, damit besser umzugehen.

Lisa Markert hat das Down-Syndrom. Deshalb ist sie geistig und körperlich eingeschränkt. Doch das Mädchen lässt sich davon nicht unterkriegen. Lisa geht zu vielen Therapien und zum Zumba. Gemeinsam mit ihrer Mutter Silke Markert besucht sie seit mehr als zwei Jahren die Alpaka-Farm in Halingen. Das Ganze ist Teil des Physio-Zentrums in Menden. Die 32-jährige Meike Heidtmann leitet die Alpaka-Therapiestunden. Spielerisch sollen Kinder ihre Konzentrationsschwächen bekämpfen, zählen und rechnen lernen und auch lesen wird geübt.

Spezielle Methoden

„Was das Alpaka kann, das kann ich auch“, sagt Meike Heidtmann. Genau diese Einstellung haben viele Kinder und diese führe auch zum Erfolg. Manche Kinder haben Angst davor, über einen Balken zu balancieren – doch mit einem Alpaka an der Hand gehe es dann doch. Andere können keine langen Strecken laufen und gehen daher mit einem Alpaka spazieren. „Wir haben lange überlegt, welche Tiere als Therapie-Tiere geeignet sind“, erzählt Heidtmann. Alpakas seien vor allem für Allergiker gut geeignet und die wenigsten Kinder haben Angst vor ihnen.

Für die 14-Jährige nimmt sich Meike Heidtmann viel Zeit. Gemeinsam werden viele Rechenaufgaben bewältigt. Dafür zieht Lisa aus einem Kästchen immer einen Zettel, auf welchem eine Aufgabe steht. „Zwei plus eins“, sagt Lisa. „Wie viel ist das?“, fragt Heidtmann dann. Manchmal kommt die Antwort super schnell, manchmal dauert es länger. Um der 14-Jährigen zu helfen, zeigt Meike Heidtmann ihr oft die Anzahl der Finger. „Das Zählen klappt mittlerweile wirklich gut“, bestätigt auch ihre Mutter Silke Markert. Nachdem Lisa das Ergebnis ausgerechnet hat, muss sie dementsprechend viele Stücke Möhren aus einem Topf nehmen und in eine Schale legen. Im Anschluss verfüttert sie die dann an die Alpakas. Zuerst wirkt die 14-Jährige etwas verängstigt und schmeißt die Möhrenstücke lieber auf den Boden, um den Alpakas nicht allzu nahe zu kommen. Doch nach ein paar Minuten wirkt die Angst wie verflogen, denn Lisa streichelt das weiße und noch dazu sehr kuschelbedürftige Alpaka Faramir und strahlt dabei.

Angst vor Hunden

Die drei Alpakas sind nicht die einzigen Therapie-Tiere im Garten von Meike Heidtmann. Auch der Labrador-Mix Pia versucht den Kindern zu helfen. „Eigentlich kam Lisa zu uns, weil sie so eine extreme Angst vor Hunden hatte“, sagt die Ergotherapeutin. Mithilfe der Hündin Pia ist von der Angst nun kaum noch etwas zu spüren. „Wir haben mittlerweile sogar einen eigenen Hund zuhause“, erzählt Lisas Mutter.

Und tatsächlich ging die Angstbewältigung viel schneller, als alle vorher dachten. An einem Tag kuschelte sich Lisa Markert plötzlich neben die neunjährige Hündin Pia und legte ihren Kopf auf den Bauch des Vierbeiners.

Silke Markert erzählt auch von den Entwicklungen. „Sie schafft sogar schon, bis 16 zu zählen.“ Allerdings sei Rechnen etwas, was dem Mädchen schwerer falle als andere Sachen. „Manchmal wird sie stur und sagt mit Absicht ein falsches Ergebnis.“ Doch sie sehe auch die Entwicklungen und Fortschritte. Zusätzlich zur Alpaka-Therapie besucht Lisa noch weitere Einrichtungen, in denen sie Lesen und Sprechen übt und vertieft.

Kinder sollen sich nicht krank fühlen

Meike Heidtmann ist vor allem ein Punkt enorm wichtig: Die Kinder sollen sich nicht krank fühlen. „Ich habe vorher in einer Praxis gearbeitet“, sagt die Ergotherapeutin. Dort sei den Kindern häufig das Gefühl gegeben worden, dass sie krank sind. Allein die Räumlichkeiten sollen oftmals schon das Krankheitsgefühl vermittelt haben. „Daher haben wir uns entschieden, das Ganze nach draußen in die Natur zu verlagern. Im Freien sollen die Kinder individuell, ganzheitlich und qualifiziert gefördert werden. Das Lernen soll den Kids Spaß machen“, sagt die 32-Jährige. Es gehe vor allem um die Motivation. „Letztens haben wir Hundeplätzchen gebacken, das fanden die Kinder natürlich toll.“ Das Besondere daran: Die Kids haben das Rezept gelesen; sie mussten es lesen und verstehen, um die Kekse zu backen.

Die Therapie richtet sich nicht nur an Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, sondern auch an Menschen mit Lern- oder Konzentrationsstörungen.

