Der Breitbandausbau in Menden geht weiter. Beim Kreis will man nun aufs Tempo drücken.

Märkischer Kreis. Rund 1400 Glasfaseranschlüsse sollen in Menden und Iserlohn in den kommenden Monaten verlegt werden.

Glasfaserbau in Menden schreitet weiter voran

Landrat Thomas Gemke und Vertreter der Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (kurz: Telemark) unterschrieben nun den Vertrag für den Breitbandausbau in den ausgewiesenen Förderflächen der Städte Iserlohn und Menden.

Die Telemark hat sich im Rahmen des Bundesförderprogramms nach europaweiter Ausschreibung durchgesetzt und den Zuschlag für Menden und Iserlohn erhalten. „Es beginnt nun die Umsetzungsphase“, freut sich Landrat Thomas Gemke. „Wir wollen mit der raschen Unterschrift signalisieren, dass wir das Tempo im Breitbandausbau hochhalten werden.“

Die Telemark startet umgehend mit der Detailplanung und möchte im zweiten Quartal des Jahres 2020 die Bagger rollen lassen. Denn erst wenn der Tiefbau vorangeschritten und nachgewiesen ist, können auch die bereitgestellten Fördermittel abgerufen werden, weiß Thomas Gemke. Als „verbindendes Element“ der Region hat die Telemark es sich zur Aufgabe gemacht, Lücken im heimischen Glasfasernetz zu füllen.

1440 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus

„Dank der staatlichen Förderung können wir nun bald mit dem Ausbau starten und schnelles Internet in weitere Stadtteile Iserlohns und Mendens bringen“, freut sich Telemark-Geschäftsführer Andreas Griehl. In dem Fördergebiet, das die Telemark ausbauen wird, werden rund 1440 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus (FTTH – Fiber to the Home) neu errichtet. In den Ausbau dieser Förderfläche fließen zusammengesetzt aus Bundes- und Landesmittel sowie einem kommunalen Eigenanteil insgesamt 6,3 Millionen Euro. Mit der Maßnahme müssen mehr als 54 Kilometer Tiefbau verrichtet und Glasfaser auf einer Strecke von 119 Kilometern verlegt werden. Die Telemark sieht vor, zunächst auf Informationsveranstaltungen (voraussichtlich im Februar) die Bürgerinnen und Bürger über das Ausbauvorhaben zu informieren. Einladungen zu den Veranstaltungen gehen den geförderten Hauseigentümern persönlich zu.

