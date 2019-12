Frank Westhoff tritt an: Konkurrenz belebt das Geschäft

Vom Brudermeister zum Bürgermeister? Frank Westhoff will Kandidat der CDU werden. WP-Redaktionsleiter Thomas Hagemann kommentiert.

Konkurrenz belebt das Geschäft: Die Nominierung des CDU-Bürgermeisterkandidaten wird mit Frank Westhoff spannender als gedacht. Unter den Schützen genießt er einen guten Ruf, und die Schützen sind – viele. Demokratie lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger ein Herz fassen und Ämter anstreben. Sie lebt auch davon, dass es eine Auswahl gibt.







Zugleich müssen sich Kandidaten Fragen gefallen lassen. Bei Westhoffs Konkurrenten Sebastian Arlt ist es die, ob von einem langjährigen Verwaltungsmann frische Impulse zu erwarten sind. Bei Westhoff ist es das Gegenteil: seine eingestandene Unbedarftheit. Die mag anfangs erfrischend wirken, und Underdogs haben gegenüber Favoriten immer hohe Sympathiewerte. Doch kann einer ein guter Bürgermeister sein, der die erste Hälfte seiner Amtszeit als Lehrling verbringen muss?





Auf die ganz große Überraschung würden Wettbüros eine hohe Quote zahlen, doch unmöglich ist nichts. Auch nicht, dass sich Westhoffs Mut für Arlt noch als Segen erweist: Der Sieg über einen Konkurrenten zählt viel mehr, als mangels Konkurrenz nur abgenickt zu werden. Und was unternimmt Hermann Josef Schulte in der Versammlung noch für sein Anliegen einer Ausschreibung der Kandidatur?

Der 12. Dezember wird wirklich spannend.