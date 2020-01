Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fotos auf Facebook-Seite

Kurz nach dem Vorfall veröffentlichte Torsten Husemann die Bilder des Mannes auch auf Facebook. Aus Datenschutzgründen machte er das Gesicht sogar unkenntlich. Trotzdem rät Polizeisprecher Dietmar Boronowski davon ab, in solchen Fällen Fotos in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Denn selbst wenn es sich tatsächlich um einen Kriminellen handele, habe dieser ein Recht am eigenen Bild. „Und die Veröffentlichung könnte ein Verstoß dagegen sein.“ Zudem bleiben die Fotos, selbst wenn der User sie auf seiner Facebook-Seite löscht, auf den Facebook-Servern erhalten, „das ist ein schmaler Grat“.