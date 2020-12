FDP: Stadt Menden soll an Behörden-Hotline 115 teilnehmen

Menden 110 für Polizei, 112 für Feuerwehr, bald 115 für Behörden? Die Stadt Menden soll an dieser Hotline teilnehmen, fordert die FDP.

Die 110 für die Polizei oder die 112 für die Feuerwehr kennt jeder - bald soll es auch in Menden zusätzlich die 115 als Behörden-Hotline für die Stadtverwaltung geben. Das hat die Mendener FDP-Ratsfraktion jetzt beantragt. Geprüft werden soll die Teilnahme der Stadtverwaltung Menden an der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer.

Stefan Weige: "Die 115 ist der Kundenservice der öffentlichen Verwaltung"

Mit der Behördennummer 115 haben Bürgerinnen und Bürger, aber auch Wirtschaft und

Verwaltung einen direkten Draht zu den Behörden in Deutschland – unabhängig davon, welche Ebene betroffen ist. Die 115 ist ,der' Kundenservice der öffentlichen Verwaltung", meint der liberale Fraktionsvorsitzende Stefan Weige. Die 115 sei einer der wichtigsten Treiber für eine bürgernahe, modernisierte und effiziente Verwaltung.

Zentraler Ansprechpartner zu einheitlichen Zeiten erreichbar

Die Nummer habe sich schon in vielen Behörden in Deutschland etabliert. Für die Bürgerinnen und Bürger, die diese Nummer wählen, sei am anderen Ende ein zentraler Ansprechpartner, der immer der richtige ist und der örtliche und sachliche Zuständigkeiten klären kann. So hebe die 115 den Bürgerservice auf ein neues Niveau, und die Stadt Menden verbessere den Bürgerservice: "Denn jeder Anrufende wird als Kunde betrachtet und freundlich und zu den unterschiedlichsten Fragen kompetent beraten", erklärt Weige. Der einheitliche Zugang über eine leicht zu merkende Telefonnummer sei einfach, und der 115-Service stehe zu einheitlichen Servicezeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

FDP sicher: Erreichbarkeit der Verwaltung und Beratungsqualität würden besser

Und: Anders als in einer Telefonzentrale oder Vermittlung beantworteten die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 115-Servicecenter den Großteil aller Anfragen auf

Grundlage der 115-Wissensdatenbank abschließend. Die Informationen zu ihrer Kommune könnten Anrufende unabhängig vom Standort überall dort erhalten, wo die 115 erreichbar ist: Jedes 115-Servicecenter könne gängige Fragen auch zu jedem anderen 115-Teilnehmer in gleicher Qualität beantworten. Weige: "Mit der 115 verbessern sich sowohl die Erreichbarkeit der Verwaltung als auch die Beratungsqualität."

"Wichtiger Baustein für bürgernahe und effiziente Kommunikation"

Auf Seiten der Stadt würde die jeweilige Fachebene entlastet, weil Dienstleistungen vom Backoffice ins Frontoffice verlagert würden. Auch die Zusammenarbeit der Städte im 115er-Verbund werde gestärkt. Gerade im ländlichen Raum biete die 115 den Bürgerinnen und Bürgern ein gleichwertiges Angebot wie in Ballungszentren und erleichtere die Wege zur Verwaltung. Und mit auf die Digitalisierung von Verwaltungsangeboten könne die 115 künftig als Lotse durch das digitale Angebot dienen und die Erreichbarkeit der Verwaltung sichern.

Aus Sicht der FDP-Fraktion wäre die einheitliche 115-Behördennummer "ein weiterer wichtiger Baustein zu einer bürgernahen und effizienten Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt".