Falschaussage: 25-jähriger Mendener bekommt letzte Chance

Es gibt Fälle, die ziehen sich über Jahre. In diesem Fall musste sich ein 25-jähriger Mendener vor Gericht verantworten, weil er 2013 eine uneidliche Falschaussage gemacht hatte. Der daraufhin folgenden Strafe war er nicht nachgekommen, sodass er nun wieder im Gericht saß. Dabei wünschen sich Angeklagter wie Gericht, den Fall endlich abschließen zu können.

2013 sagte der Angeklagte in einer Verhandlung rund um eine Gaspistole aus, nicht mit dieser geschossen zu haben und an die Geschehnisse des Abends keine Erinnerung zu haben. Weiterhin gab er an, die involvierte dritte Person nicht benennen zu können. Beide Aussagen erwiesen sich später als falsch.

Von Geschehnissen bis heute verfolgt

Menden Falschaussage vor Gericht strafbar Zeugen sind vor Gericht dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und nichts auszulassen. Nur, wenn sie sich selbst belasten müssen, steht ihnen das Recht zu, eine Aussage zu verweigern. Sie dürfen Fragen nicht nur halb beantworten, sondern müssen entweder reden oder die Aussage verweigern. Eine Falschaussage kann mit mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe geahndet werden.

2016 wurde er in der daraufhin folgenden Verhandlung wegen Falschaussage angeklagt, das Verfahren wurde gegen eine Auflage von 80 Sozialstunden eingestellt. Denen kam er allerdings nicht nach, weshalb er sich nun erneut im Gerichtssaal wiederfand. „Warum haben Sie 80 Sozialstunden nicht gemacht?“, will die Richterin wissen. „Das wäre danach erledigt gewesen.“

„Ja, das ärgert mich auch maßlos. Ich ziehe das seit 2013 nach.“ Er habe die Sozialstunden damals nicht mehr antreten können, da er kurz nach der Verhandlung eine Arbeit begonnen hätte – und ihm die Zeit zum Ableisten fehlte.

Nun ist er wieder auf Arbeitssuche, hält sich so lange mit kleinen Nebenjobs über Wasser. Von den Geschehnissen in 2013 fühlt er sich nach eigenen Angaben bis heute verfolgt.

Mit Vergangenheit abschließen

„Ich will das alles endlich hinter mir lassen.“ Er habe mittlerweile eine Freundin gefunden, wolle zu ihr nach Dortmund ziehen und damit endlich von Zuhause weg. Er erhofft sich dort auch bessere Aussichten auf Arbeit.

Die Staatsanwaltschaft zögert lange. „Das ist langsam echt schwierig, wenn Sie sich nicht an die Auflagen halten.“ Dennoch: Die Richterin stellt das Verfahren vorläufig ein. Der Angeklagte muss nun 500 Euro innerhalb eines Monats an die Landeskasse zahlen. „Das ist Ihre letzte Chance. Noch einmal können wir nicht über eine Einstellung des Verfahrens reden. Bezahlen Sie das Geld, bevor Ihnen wieder etwas dazwischenkommt.“