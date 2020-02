Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fabian Müller begann Klavierspielen mit vier Jahren

Fabian Müller wird 30 Jahre alt und stammt genau wie Beethoven aus Bonn. Mit vier Jahren begann er mit dem Klavierspiel. Mit 15 Jahren studierte er bereits an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Nationale und internationale Konzertengagements folgten. In großen Wettbewerben erspielte er sich viele Auszeichnungen.

Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren. Dort verbrachte er viele Jahre seines Lebens. Später zog es ihn nach Wien. Seine Ertaubung setzte seiner Karriere als Pianist ein Ende.

Durch den Verlust des Gehörs begann Beethoven mehr zu komponieren. Lange arbeitete er an seinen Werken. Seine neun Sinfonien sind weltberühmt und werden auch von Menschen, die nicht unbedingt Kenner der klassischen Musik sind, schnell erkannt.