Einbrecher über Weihnachten auf Diebeszug durch Menden

Gleich mehrfach sind Einbrecher in Menden in Wohnungen eingestiegen.

Menden An den Weihnachtsfeiertagen haben Unbekannte fette Beute gemacht. Neben Schmuck ließen sie auch eine begehrte Playstation 5 mitgehen.

Gleich mehrfach haben Einbrecher über die Weihnachtsfeiertage in der Hönnestadt zugeschlagen. In einer Wohnung erbeuteten sie gar eine derzeit äußerst begehrte Spielekonsole.

Los ging der Raubzug durch Menden laut Polizei an Heiligabend. Zwischen 15 und 20.35 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung am Holzer Weg ein. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen nahmen die Einbrecher Schmuck mit

Am ersten Weihnachtsfeiertag brachen Diebe dann in eine Wohnung am Bieberblick ein. In der Zeit zwischen 15 und 22 Uhr haben sie nach Polizeiangaben ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, nahmen Bargeld, Schmuck, eine Sony Playstation 5 und weitere persönliche Gegenstände mit. Die Einbrecher hinterließen zudem Sachschaden.

Wohnhaus verwüstet

Am Heimkerweg kamen die Einbrecher am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr zum Zuge. Durch einen Keller verschafften sie sich Zugang in ein Haus und durchsuchten die Wohnungen und Behältnisse. Die Einbrecher ließen nach ersten Angaben Schmuck mitgehen. Sie hinterließen in den Wohnungen des Hauses einen nicht unerheblichen Sachschaden. Zwischen 13 und 20 Uhr, nutzten Einbrecher zudem die Abwesenheit eines Wohnungseigentümers am Hombergskamp aus. Hier brachen sie ein, durchsuchten Schränke, Schubladen und Behältnisse und stahlen persönliche Gegenstände. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei appelliert an alle Menschen im Märkischen Kreis: "Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten!" Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511.