Ute Wittig gerät ins Schwärmen: Seit 50 Jahren machen Jugendliche aus Schwitten einen Austausch ins französische Lestrem. Die lange Städtepartnerschaft bringt viele schöne Erinnerungen mit sich, sagt die Schwittenerin. Sie war schon als kleines Kind Mitglied in dem Verein. „Es gab sogar schon eine Eheschließung zwischen einem Schwittener und einer Französin“, erzählt Wittig und schmunzelt. Die Jugendlichen wechseln sich jedes Jahr ab. In einem Jahr fahren die Schwittener nach Lestrem und im darauffolgenden Jahr die Franzosen ins Sauerland.

Jugendaustausch in den Ferien

Immer in der ersten Woche der Sommerferien findet der Austausch statt. „Meine eigenen Kinder haben auch schon an dem Austausch teilgenommen, genau so wie ich selbst“, sagt Ute Wittig. Sie finde es toll, dass die Städtepartnerschaft so gut funktioniert. „Wir hatten eigentlich noch nie Probleme.“ Natürlich könne es vorkommen, dass manche Kinder nicht mit ihren Gastfamilien zufrieden sind, darum werde sich dann aber schnellstmöglich gekümmert.

„Es ist einfach schön zu sehen, wie viel Spaß die Teilnehmer untereinander haben und was für tolle Freundschaften entstehen. Meine Tochter ist bis heute mit einer Französin befreundet, sie schreiben sich regelmäßig Briefe.“ Wittig sagt, dass sie mit viel Leidenschaft und Herz dabei ist. Für sie seien die Reisen immer wieder ein Erlebnis. „Ganz viele deutsche Jugendliche kommen nach dem Austausch zu mir und bedanken sich.“ Und genau so machen das auch die Franzosen, sagt Wittig. „Es ist Wahnsinn zu sehen, wie dankbar die Kids sind.“ Vier Betreuer fahren immer mit den Kindern für eine Woche nach Frankreich. Trotz eines vorgegeben Programms, haben die Teilnehmer auch Freizeit, um ihre Gastfamilien näher kennenzulernen. Das Alter der Kinder liegt zwischen 13 und 17 Jahren. Unterstützt werde der Austausch vor allem durch Spendengelder und die Stadt.

Große Trommelaktion

Entstanden ist die Städtepartnerschaft durch einen fehlgeschlagenen Klassenausflug. „Im Jahr 1968 ist eine Schulklasse aus Schwitten ins französische La Couture, eine Nachbargemeinde von Lestrem, gefahren“, erzählt Ute Wittig. Doch das Problem war, dass niemand die Klasse erwartet habe und deshalb keine Unterkunft zur Verfügung stand. Der damalige Bürgermeister des benachbarten Lestrem hat von dem Problem erfahren und lud die Schüler spontan in sein Städtchen ein. Sie wurden in Lestremer Familien untergebracht – so war der Schulausflug gerettet. Der nächste Schritt war dann die Unterzeichnung eines Vertrags zur Städtepartnerschaft zwischen Schwitten und Lestrem. „Das war gleichzeitig der Beginn einer super tollen Zeit“, sagt Wittig.

Am vergangenen Wochenende wurden die 50 Jahre groß gefeiert. In der Schwittener Mehrzweckhalle hat der Verein eine große Trommelaktion veranstaltet. Dabei haben die Mitglieder auf Gymnastikbällen gespielt. Für das Trommelkonzert wurde seit Juli trainiert.

