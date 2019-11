Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Fakten zum Mendener Babywald

Der Verkauf der neuen Babybäume erfolgt im Bürgerbüro im neuen Rathaus Menden am Neumarkt 5.

Das Bürgerbüro ist werktäglich, auch samstags, ab 7.30 Uhr geöffnet.

Das Gesamtpaket für 44 Euro umfasst Baum und Stützpfahl, das Namensschildchen, eine Familienanzeige (zwei Spalten breit / 79 Millimeter hoch, zu bestellen über anzeigenannahme@funkemedien.de) sowie vier Gutscheinen für Essen und Getränke beim Pflanzfest.

Bei der Anmeldung bitte auf die korrekte Schreibweise der Kindernamen achten!

Zum Pflanzfest in der Leitmecke wird alles vorhanden sein, was zum Einpflanzen nötig ist. Es hat sich aber bewährt, selbst einen Spaten mitzubringen.

Stadtförster Dirk Basse erklärt am 3. Mai 2020 nach der Begrüßung in der Leitmecke ab 11 Uhr, was beim Pflanzen der kleinen Bäume zu beachten ist.