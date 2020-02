Der Kriegsgefangenschaft in Menden auf der Spur

Menden. Michelle Thibier besucht die Orte in Menden, an denen ihr Vater in deutsche Gefangenschaft geriet. Ein deutsches Ehepaar hilft ihnen dabei.

Die Gespräche verstummen beim Betreten des kleinen Festsaals auf der Wilhelmshöhe. Michelle Thibier schaut sich genau um. Die 80-Jährige Französin ist zu Gast in Menden und besucht mit Familienangehörigen aus drei Generationen den Ort, an dem ihr Vater vor 79 Jahren für knapp drei Jahre beheimatet war. Jean-Marie Desfroges lebte zwischen 1941 und 1944 als Zwangsarbeiter an der Hönne. Um diese Zeit besser rekapitulieren zu können und um zu verstehen, wie es ihrem Vater während des zweiten Weltkriegs in Menden erging.

Den Besuch möglich macht das Ehepaar Hessling aus Hemer. Karl-Heinz und Régine Hessling sorgen immer wieder dafür, dass Familien von Kriegsgefangenen die Geschichte ihrer Vorfahren vor Ort nachvollziehen können. „Die Recherche für Familie Thibier ergab sich bereits vor einigen Monaten, die Reise ist ein Geschenk“, berichtet Régine Hessling.

Menden Vier Jahre deutsches Regime in Frankreich Am 22. Juni 1940 kam es zum Waffenstillstand von Compiègne. Dieser beendete vorerst den Westfeldzug der Wehrmacht. An diesem Tag geriet Jean-Marie Desfroges wie 1,8 Millionen weitere Franzosen in deutsche Gefangenschaft. Der Waffenstillstand teilte Frankreich in eine von Deutschland besetzte Zone und eine französische Region unter der Regerung von Henri Philippe Pétain ein. Der Badeort Vichy wurde zum neuen Sitz der französischen Regierung. 1942 wurde dann auch die französische Region im Südwesten annektiert und die französische Armee wurde entwaffnet. Die Besetzung Frankreichs endete am 24. August 1944 mit der Befreiung von Paris durch die allierten Truppen. Jean-Marie Desfroges kehrte am 1. Januar 1944 zurück nach Frankreich. Nach der Kapitulation der Wehrmacht kam es zur Wiedervereinigung mit seiner Familie in Dompierre sur Besbre.

Frederic Thibier, Enkel des damals inhaftierten Jean-Marie Desfroges, hatte seine Mutter dieses besondere Präsent gemacht. „Ich hatte Tränen in den Augen“, sagt die beschenkte Michelle Thibier. Ihr Ehemann Roger, Sohn Frederic und Enkel Valentin haben sich mit auf den Weg aus Fonsorbes bei Toulouse bis ins Sauerland gemacht.

Kennenlernen erst nach dem Krieg

Sie selbst ist damals zwei Jahre alt, als ihr Vater in den Krieg zieht. So richtig lernt sie ihn erst nach seiner Rückkehr kennen. Doch über die Zeit damals erfährt sie nur wenig, ihr Vater will das junge Mädchen mit ihrer Geschichte nicht belasten. Stattdessen tauscht er sich von Zeit zu Zeit immer wieder mit denen aus, die sein Schicksal teilen.

Im Jahr 1939 zieht es Desfroges an die Front. Der Vorstoß der deutschen Soldaten soll gestoppt werden. Die Franzosen haben allerdings kaum eine Chance gegen die hochgerüstete Reichswehr, schnell geraten viele Soldaten in Kriegsgefangenschaft. So auch Desfroges, der am 22. Juni 1940 in Geradmer in den Vogesen gefangen genommen wird. Gerade einmal drei Monate später findet er sich in Menden wieder. Im Sammellager an der Balver Straße 15 ist der damals 30 Jahre junge Franzose mit 115 weiteren Landsmännern untergebracht.

Das Ehepaar Hessling organisiert Besuche der Nachfahren von französischen Kriegsgefangenen. Dieses Mal war Familie Thibier zu Gast auf der Wilhelmshöhe in Menden Foto: Fabian Vogel / Westfalenpost

Ein Großteil von ihnen arbeitet bei der Firma Schmöle, andere werden damals auf die umliegenden Bauernhöfe verteilt. Desfroges hingegen baut bei der Firma Richard Rinker Handgranaten. „Vor dem Krieg wurden dort noch Türbeschläge hergestellt“, berichtet Régine Hessling von den Ergebnissen ihrer Recherche.

Hessling setzt sich als gebürtige Französin intensiv mit der Geschichte der Kriegsgefangenen in Deutschland auseinander. Sie tut das nicht gänzlich ohne Hintergrund, denn ihr Vater wurde ebenfalls aus Frankreich verschleppt. „Sie hat da große Freude dran. Es ist toll zu sehen, wenn die Menschen genau an den Orten stehen, wo ihre Vorfahren vor 70 Jahren standen“, berichtet Karl-Heinz Hessling.

Mit schwerem Herz an Ort und Stelle

Und so steht auch Michelle Thibier sehr ergriffen auf der stillgelegten Kegelbahn in der Wilhelmshöhe. „Ich habe ein schweres Herz und könnte weinen“, sagt sie auf französisch. Dort wo sich heute Stühle und Tische aus den Veranstaltungsräumen stapeln, war in der Zeit des Stammlagers ab 1941 bis 1945 eine kleine Kapelle.

Die Recherche des Ehepaars Hessling hat möglich gemacht, dass sie heute an dem Ort stehen kann, an dem ihr Vater damals ebenfalls stand. „Er hat nicht viel erzählt. Er hat nur erzählt dass es oft kalt war und er Hunger hatte“, sagt Thibier. Bis zu 400 Gefangene sind gleichzeitig in der Wilhelmshöhe untergebracht, sie leben und schlafen im kleinen Festsaal.

Nicht alle hatten das Glück wie Michelle Thibier und konnten ihren Vater nach dem zweiten Weltkrieg zu der Zeit in Gefangenschaft befragen. Der Grund dafür ist aber keinesfalls erfreulich, denn Jean-Marie Desfroges erkrankte aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen in Deutschland an Tuberkulose. Ende des Jahres 1943 wird er aus dem Lager in der Wilhelmshöhe zu Untersuchungen abgezogen. Über das Lazarett für französische Kriegsgefangene in Thuine bei Lingen darf Desfroges wieder in seine Heimat.

Aufgrund seiner Erkrankung müssen auch seine Kinder in den Folgejahren immer wieder zu intensiven Untersuchungen. Doch die Diagnose Tuberkulose bleibt aus.

Hass oder Wut gegenüber Deutschland empfindet Michelle Thibier nicht. „Die Menschen heute sind ja nicht verantwortlich für das, was damals passiert ist“, sagt sie. Die Reise nach Menden hilft ihr dabei, die Erinnerung an ihren Vater, der mit 51 an den Folgen seiner Krankheit starb, aufrechtzuerhalten. „Das sind große Emotionen“, sagt sie. Kurz darauf schweift ihr Blick wieder durch die Räumlichkeiten der Wilhelmshöhe.

