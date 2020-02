Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Stadtarchiv als riesige Schatztruhe

Seit gut einem Monat hat sich Stephan Reisloh quasi nebenbei schon mal tageweise in sein neues Aufgabengebiet als Stadtarchivar eingearbeitet – parallel zu seinen Aufgaben beim Immobilienservice.

In den kommenden Wochen und Monaten will er sich ein Netzwerk aufbauen und an verschiedenen Fortbildungen teilnehmen. „Das ist mir wichtig, ich muss da jetzt noch weitere fachliche Grundlagen legen.“

Bei der Stadt Menden arbeitet der Mendener Stephan Reisloh seit 1985 – abgesehen von einer Studienauszeit, nach der er aber wieder zur Stadtverwaltung zurückkehrte. Im Laufe der Jahrzehnte war er beispielsweise in der Rentenstelle, im Bürgermeisterbüro und in der Umweltabteilung tätig. Zuletzt war der Landschaftsarchitekt im Immobilienservice. Die Projekte, die er dort angestoßen hat, wird er nun parallel zur Arbeit als Archivar beenden: „Da geht es um Erneuerungen und Anschaffungen bei Spielplätzen und um Baumaßnahmen von Zäunen.“

An Stadtgeschichte interessiert ist Stephan Reisloh seit vielen Jahren: „Das ist mein großes Hobby – deutsche, westfälische und Mendener Geschichte“. Zudem ist der Mendener seit fast 20 Jahren als Stadtführer aktiv. „Wenn man einmal im Archiv Blut geleckt hat, dann ist das, was Norbert Klauke aufgebaut hat, eine riesige Schatztruhe.“ Jetzt gelte es für ihn, sich eine Übersicht zu verschaffen: „Das A & O ist das Bestandswesen. Also: Was ist da und wo finde ich das“, formuliert Stephan Reisloh seine Ziele.