Der Zirkus Altano ist in Menden gestrandet. Nach dem NRW-Erlass dürfen die Zirkusleute nicht auftreten. Nun wollen sie – nicht zur Freude der Stadtverwaltung – auch ohne Auftrittsmöglichkeit bleiben und damit auf Battenfelds Wiese quasi wohnen – es sei denn, die Stadt sichert ihnen zu, dass sie im Herbst in Menden auftreten dürfen. Da allerdings hat schon ein anderer Zirkus eine Zusage seitens der Stadt.

„Wir haben am Wochenende unser Zelt abgebaut, weil wir ja nicht mehr auftreten dürfen“, sagt Zirkuschef Karl Neigert. Eigentlich habe der Zirkus auch für die Besucher von zwei Seniorenheimen kostenlos auftreten wollen. Statt dessen gab es in der vergangenen Woche nur zwei Auftritte auf Battenfelds Wiese – einmal vor 20 und einmal vor 13 Leuten. „Die Menschen haben Panik, und das kann ich auch verstehen“, sagt Karl Neigert. „Ich habe ja selbst auch Panik.“

Stadt will Kaution zurückerstatten

Nun wolle der Zirkus im Herbst wiederkommen. Dann könne die Stadt auch die Miete behalten, die der Zirkus für den Standort auf Battenfelds Wiese entrichtet hat. „Das will die Stadt aber nicht, da kommt schon ein anderer Zirkus“, sagt Karl Neigert. „Aber das geht doch nicht, ich verdiene doch hier jetzt gar nichts.“ Die Stadt habe ihm zugesagt, dass sie Kaution in Höhe von 300 Euro zurückerstatten werde. „Ich will der Stadt nicht zur Last fallen, aber wenn es nicht anders geht, dann bleiben wir.“ Nur wenn die Stadt ihm zusage, dass der Zirkus im Herbst wiederkommen dürfe, werde er mit seiner Familie Menden verlassen, so Karl Neigert.

Eigentlich wollte der Zirkus Altano nach dem Gastspiel in Menden nach Mülheim weiterfahren. „Aber da dürfen wir ja jetzt auch nicht auftreten“, sagt Karl Neigert. Wenn er allerdings die Zusage für den Herbst bekomme und seine Kaution zurückerhalte, „dann kann ich wenigstens den Tank vollmachen“. Dann fahre der Zirkus nach Mülheim, wo die Tiere besser stehen würden als auf Battenfelds Wiese: „Da gibt es Wiesen für die Tiere.“ Lasse sich die Stadt nicht darauf ein, „dann bleibe ich hier“.

Stadt ist in Gesprächen mit dem Zirkus

Die Stadt ist derzeit in Gesprächen mit dem Zirkus, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der WP. Die Stadt erstatte dem Zirkus aus Kulanzgründen die Kaution, auf Wunsch auch als Barscheck statt Überweisung. Dass der Zirkus im Herbst wiederkomme, sei allerdings keine Option. Da habe tatsächlich bereits ein anderer Zirkus eine feste Zusage, „und wir haben die Regelung, dass es nicht mehr als zwei pro Jahr gibt“. Auf Battenfelds Wiese könne Altano allerdings auch nicht für Wochen stehen bleiben, die Fläche werde unter anderem für Baumaterialien benötigt. Die Stadt setze weiter auf Gespräche mit den Zirkusleuten und hoffe auf Einsicht.

