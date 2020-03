Ab April soll die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft WSG ihre neuen Räume im ehemaligen Café Dreispitz beziehen, ab Mai nimmt der neue Geschäftsführer Tim Behrendt aus Möhnesee in Menden die Arbeit auf. Doch die Auswirkungeund Maßnahmen der Corona-Krise brechen jetzt, im März, mit voller Wucht auch über Menden und seine Betriebe herein. In dieser Situation hat der Aufsichtsrat der WSG GmbH in einer Telefonkonferenz Entscheidungen getroffen. Neben der Beratung über die Eckdaten zur Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung und einer Diskussion des Haushaltsplans nahmen die Corona-Krise und die damit verbundenen Herausforderungen für Mendener Unternehmen großen Raum ein, wie der Aufsichtsrats-Vorsitzende Peter Maywald berichtet.

Bestmögliche Beratung und Unterstützung für Unternehmen

„Die Herausforderung ist riesig, und gerade kleinere Unternehmen geraten jetzt extrem in Existenznöte. Sie brauchen nun dringend die Unterstützung der heimischen Wirtschaftsförderung“, erklärte Maywald. An der Telefonkonferenz hätten sich neben den meisten Ratsmitgliedern im Aufsichtsrat auch die vom Initiativkreis Mendener Wirtschaft (IMW) und den heimischen Banken benannten Aufsichtsratsmitglieder beteiligt. Einig seien sich alle darin gewesen, „dass alles unternommen werden muss, um die heimischen Unternehmen, Händler, Gewerbetreibenden und Freiberufler bestmöglich zu beraten und zu unterstützen“.

Kurzarbeitergeld und Kredite: Provisorische Internetseite eingerichtet

Die WSG stehe der Mendener Wirtschaft als Ansprechpartner und Ratgeber zur Seite. Als erster Schritt wurde kurzfristig eine provisorische Internetseite (www.wsg-menden.de) eingerichtet. Darauf ist einerseits zu lesen, dass sie sich noch im Aufbau befinde, zugleich enthält sie aber auch die wichtigsten Informationen zu Kurzarbeitergeld, staatlichen Kostenübernahmen und Überbrückungskrediten enthält. Außerdem informiert die WSG hier über Kontaktdaten von Arbeitsagentur und Förderbanken.

Menden Wirtschaftsförderung mit bis zu acht Stellen Die WSG, die zuletzt 3,5 Stellen zählte, soll bei Bedarf auf bis zu acht Vollstellen wachsen.

Die strategische Aufstellung sieht die WSG in der Hauptsache künftig als Wirtschaftsservice-Gesellschaft, dem die neu gegründete Stadtmarketing GmbH mit Geschäftsführerin Melanie Kersting angegliedert ist. Die WSG ist unter der Rufnummer 02373 / 903-1382 telefonisch zu erreichen. E-Mail: stadtmarketing@menden.de.

„Wir bieten jedem, der Informationen und Unterstützung benötigt, unsere Hilfe an. Bitte machen Sie von diesem Angebot Gebrauch. Die Mitarbeiter der WSG sind am Telefon und per E-Mail zu erreichen und helfen gerne“, sagt Uwe Siemonsmeier, Stadtkämmerer und Interimsgeschäftsführer.

Zugleich bitte er „um Verständnis dafür, dass die WSG momentan personell noch nicht optimal aufgestellt“ sei. Der neue hauptamtliche Geschäftsführer Tim Behrendt stehe erst ab Mai voll zur Verfügung. „Ich bin aber überzeugt, dass unser hoch motiviertes Team nach besten Wissen die Unternehmen bereits jetzt umfassend unterstützen wird“, erklärt Siemonsmeier.

Momentan arbeite der Aufsichtsrat daran, im Wirtschaftsservice zwei weitere Stellen zu schaffen und zu besetzen. Maywald: „Wir werden uns personell weiter optimieren, um in Kürze noch flexibler und aktiver agieren zu können.“