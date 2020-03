Kunden der Postbank in Menden standen am Dienstag vor verschlossener Filial-Tür. Die Filiale der Commerzbank an der Unnaer Straße ist weiterhin geschlossen - wegen der Coronavirus-Pandemie.

„Aufgrund technischer Probleme bleibt die Filiale geschlossen. Wir bitten um Verständnis“ war am Dienstag und am Mittwochmorgen im Eingangsbereich der Postbank-Filiale Menden (Nähe Rewe) auf einem Zettel zu lesen. Der Geldautomat und die beiden Kontoauszugsdrucker funktionierten und waren im Vorraum erreichbar.

Unvorhersehbare Personalausfälle

Die Postbank informiert auf ihrer Internetseite darüber, dass derzeit einige Filialen geschlossen bleiben müssen. „Ihre Filiale ist wegen Corona geschlossen? Leider können wir dies nicht vermeiden“, heißt es dort. „Wenn Mitarbeiter zu einer erkrankten Person Kontakt hatten oder selbst erkrankt sind, müssen wir die Filiale schließen. Sobald wir Sie wieder sicher bedienen können und die Filiale gründlich gereinigt ist, sind wir persönlich für Sie da.“

Seit Mittwoch wieder geöffnet

In Menden habe die Schließung allerdings nichts mit einem Corona-Fall zu tun: "Dann wäre die Filiale nicht schon wieder offen", erläutert Ralf Palm, bei der Postbank zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. "Da wo sich infizierte Kunden oder Mitarbeiter in einer Filiale zu erkennen geben, müssten wir erst eine Sonderreinigung und -desinfektion beauftragen. Das war in Menden nicht der Fall."

Die Schließung habe mit "unvorhersehbaren Personalausfällen am Dienstag" zu tun gehabt. Seit Mittwoch sei die Filiale wieder regulär geöffnet. "Sollte es keine weiteren Erkrankungen geben, so gilt dies auch für den Rest der Woche. Eine verbindlichere Prognose kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben", so Ralf Palm.

Großteil der Filialen geschlossen

Die Filiale der Commerzbank in Menden ist derzeit für Besucher geschlossen. Wer die Hotline anruft, hört den Hinweis „Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation haben wir einen Großteil unserer Filialen geschlossen.“ Die Berater seien aber weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. Die Commerzbank öffnet derzeit nur noch die Filialen in den größeren Städten Deutschlands, um so zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus beizutragen, so informiert das Geldinstitut auf seiner Homepage. Menden taucht in der Liste nicht auf.

Filiale in Iserlohn ist geöffnet

Die von der Hönnestadt aus nächstgelegene Filiale ist in Iserlohn (Schillerplatz). Allerdings weist die Commerzbank darauf hin, dass sich die Liste regelmäßig verändern könne.

Die SB-Zonen seien an allen Standorten für die Ein- und Auszahlung geöffnet. Kunden sollen, so die Commerzbank, verstärkt das Online-Banking und die App der Bank nutzen.

