Coronavirus: Auch VHS Menden-Hemer-Balve bleibt dicht

Menden/Balve. Wie alle Schulen ist auch die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve betroffen: Wegen des Coronavirus schließt sie ab sofort bis zum 19. April.

Die Corona-Pandemie macht auch vor der VHS Menden-Hemer-Balve nicht halt: „Aufgrund der aktuellen außergewöhnlichen Situation und in Anlehnung an die Entscheidung des Landes NRW wird die VHS den Kursbetrieb ab Montag, 16. März, bis einschließlich 19. April unterbrechen“, erklärte die neue Leiterin Lena Schwerdtner. Aufgrund der unklaren weiteren Entwicklung könne im Moment auch keine Aussage darüber getroffen werden, ob und wie die Fortführung der Kurse organisatorisch umsetzbar sein wird.

Teilnehmende und Dozenten sollen in Kürze über die weitere Vorgehensweise informiert werden. Darüber hinaus werden sowohl der Standort in Menden als auch die Zweigstellen in Hemer und Balve ab Montag für den Publikumsverkehr geschlossen sein.

Die VHS sei aber weiterhin telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.