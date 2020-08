Corona-Zahlen Corona: Weiterer Todesfall nach Virus-Infektion in Menden

Märkischer Kreis/Menden. Menden beklagt den zehnten Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Aktuell 69 Infizierte im Märkischen Kreis.

An den Folgen von Covid-19 ist am Wochenende eine 79-jährige Seniorin aus Menden verstorben. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet zwölf labor-technisch bestätige Neuinfektionen. Die Verstorbene aus Menden litt unter Vorerkrankungen und wurde stationär behandelt, teilt das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises mit. Aktuell sind 69 Männer und Frauen am Coronavirus erkrankt.

32 Todesfälle im Märkischen Kreis seit Ausbruch der Pandemie

Mit ihnen stehen auch 180 Kontaktpersonen sowie 165 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne. In Iserlohn und Plettenberg haben sich jeweils vier Personen und in Halver, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Plettenberg jeweils eine Person mit dem Coronavirus angesteckt. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Märkischen Kreis 32 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Das Kreisgesundheitsamt zählt insgesamt 743 Coronafälle. 642 Personen haben die Erkrankung bereits überstanden. Nur Altena ist derzeit coronafrei.

Folgend die aktuellen Corona-Zahlen für Menden: 3 Infizierte, 114 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 10 Tote