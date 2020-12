Corona: Mendener Ratsherr mit „Egoistenmaske“ in der Sitzung

Menden Ein Ratsherr trug im Mendener Stadtrat die falsche Maske. Die politische Konkurrenz sah Gefahr - nicht die erste heiße Diskussion.

Der Mendener Ratsherr Eugen Heinrich hat mit einer sogenannten „Egoistenmaske“ in einer Sitzung des Mendener Stadtrates für Ärger gesorgt. Er musste die Maske tauschen, weil er damit andere Stadtratsmitglieder gefährden könnte.

Die Videoaufzeichnung der Sitzung zeigt es ganz klar: In der ersten Hälfte der Sitzung trägt Eugen Heinrich eine sogenannte FFP3-Maske. Was viele nicht wissen: Dieser Atemschutz hat zwar eine im Prinzip höhere Schutzwirkung als die gängigen FFP2-Masken. Aber er schützt ausschließlich den Träger. Einströmende Luft wird zuverlässig gefiltert. Ausströmende Luft dagegen gar nicht. Im Gegenteil: Die Masken komprimieren den Luftstrom sogar noch in Blickrichtung. Die FFP3-Masken sollen nur getragen werden, wenn entweder alle Menschen im Raum die Maske tragen oder niemand sonst im Raum ist. Als Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit sind FFP3-Masken deshalb auch nicht zulässig.

Stadtverwaltung händigt Ersatzmaske aus

Stadtsprecher Johannes Ehrlich bestätigt den Vorfall: „Bürgermeister Roland Schröder hat Eugen Heinrich darauf hingewiesen, dass er diese Maske nicht tragen darf“, sagt Ehrlich. Dann sei Heinrich eine Ersatzmaske ausgehändigt worden. „Wir haben immer ein gewisses Kontingent an Masken vorrätig.“

Aus Sicht der Stadtverwaltung will man Heinrich kein böswilliges Verhalten unterstellen. „Ich glaube, das war ihm nicht bewusst“, sagt Ehrlich. Auch Bürgermeister Roland Schröder sieht ein klares Versehen beim Ratsherr, der für die kleine UWGUSF-Fraktion im Stadtrat sitzt. Heinrich habe ohne Protest sofort die neue Maske angenommen und die Erklärung akzeptiert: „Aus meiner Sicht, hat er sich komplett konform verhalten.“

Eugen Heinrich vorher an scharfer Debatte beteiligt

Offensichtlich hatten andere Stadtratsmitglieder zuvor Heinrichs Masken-Fauxpas bemerkt und die Stadtverwaltung auf den Missstand hingewiesen. Heinrichs Fehler machte dann auch schnell die Runde, nicht ganz ohne dazugehörigen Spott: Heinrich hatte selbst zuvor die politische Konkurrenz und die Stadtverwaltung massiv kritisiert.

Eugen Heinrich hatte unterstellt, dass die Wirtschaftsförderung die Innenstadtentwicklung an der Politik vorbei organisiere, sprach von „Projekte, die die WSG hinter verschlossenen Türen beschließt.“

Daraufhin erntete Heinrich unter anderem von CDU-Ratsherr und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der WSG Kritik: „Anstatt über Sensationen zu sprechen, suchen Sie das Haar in der Suppe. Wir haben die Chance, das für Menden vorzubereiten, was für die Mendener Zukunft wichtig ist.“

