Menden. Sebastian Arlt, Frank Westhoff oder doch eine andere Lösung: Der Stadtverband stimmt am Donnerstag in Menden über einen Kandidaten ab.

Bürgermeister für Menden: Wen schickt die CDU ins Rennen?

Die Parteien bringen sich in Stellung; 2020 steht die Kommunalwahl an. Bürgermeister Martin Wächter will nicht mehr antreten. Doch wer soll sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin werden? Medienwissenschaftler Prof. Dr. Roland Schröder (parteilos) hat sein Interesse bekundet. Ob er wirklich antritt, will er Ende des Monats entscheiden. Bei der CDU ist es bereits konkreter: Sebastian Arlt und Frank Westhoff haben ihren Hut in den Ring geworfen. Die Stadtverbands-Mitglieder sollen am heutigen Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr im Haus Oberkampf abstimmen, welchen Christdemokraten sie ins Rennen schicken wollen.

Option 1: Sebastian Arlt

Sebastian Arlt ist 46 Jahre alt, wurde 2010 erstmals zum Beigeordneten gewählt und hat das Amt seitdem inne. Er hat bereits mehrere Stationen im Rathaus durchlaufen. Der zweifache Familienvater, der zwei juristische Fachexamina und ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre vorweist, hat die Unterstützung der jüngeren Mitglieder scheinbar sicher. Diese haben ein Unterstützungsschreiben verfasst, das gestern an die Mitglieder verschickt wurde. Sebastian Arlt sei „hochengagierter Fachmann“ mit „klaren und realistischen Zielen für unsere Stadt“, der „immer verbindlich und zuverlässig“ handle.

Option 2: Frank Westhoff

Der 50-jährige Frank Westhoff ist seit 2014 Mitglied der CDU Menden. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Bekannt ist er vor allem in der Schützen-Szene. Er ist langjähriger Brudermeister der Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord und Bezirksbundesmeister der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Außerdem gehört er dem Pfarrgemeinderat der St.-Paulus-Gemeinde Menden-Lahrfeld an.

Option 3: „Neuanfang“

CDU-Mann Hermann J. Schulte ist hingegen für einen Neuanfang. Vor der Abstimmung hat er ein Schreiben an die Mitglieder des Stadtverbandes geschickt, in dem er an Martin Wächter und dem ersten Beigeordneten kein gutes Haar lässt. „Das Rathaus-Team und die Führungsspitze unserer Stadt verdienen und benötigen eine kompetente Frau oder einen kompetenten Mann als Bürgermeister, am besten eine neue, starke Persönlichkeit von Draußen mit Orientierung und Visionen“, schreibt er.

Menden brauche einen Neuanfang – ähnlich wie es vor Jahren in Hemer mit Michael Esken geschehen sei. Esken sei vor seiner Wahl zum Bürgermeister völlig unbekannt gewesen und habe die Stadt innerhalb weniger Jahre umgekrempelt, so Schulte. Das wünsche er sich auch für Menden. Er schlägt vor, ein Anforderungsprofil für einen Kandidaten zu erstellen, mit anderen Parteien über einen gemeinsamen Kandidaten nachzudenken und sich über ein geeignetes Auswahlverfahren Gedanken zu machen. „Das Gespräch der Parteien sollte von einer neutralen Person organisiert werden“, heißt es in dem Schreiben.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden gibt es hier.

Die Lokalredaktion Menden ist auch bei Facebook.