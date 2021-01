Bis Ende der Woche 2250 Corona-Impfungen im MK geplant

Derzeit wird in den stationären Pflegeeinrichtungen des Märkischen Kreises gegen Corona geimpft. Das Impfzentrum in Lüdenscheid ist bereit, sobald dort der Impfstoff zur Verfügung steht.

Menden/Balve/Märkischer Kreis Der Märkische Kreis sieht die Impfungen in Altenheimen gut angelaufen. Derweil wird wegen einzelner Impftermine um Geduld gebeten.

Die Corona-Impfungen in den rund 60 stationären Pflegeeinrichtungen im Märkischen Kreis laufen bisher nach Plan. Aktuell sind etwa 2250 Impfungen durchgeführt oder terminiert worden. Das teilt die Pressestelle des Märkischen Kreises am Dienstag mit.

Im Märkischen Kreis seien die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen gut angelaufen, heißt es von Seiten des Märkischen Kreises. Bis Ende der Woche habe die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) Termine in insgesamt 19 Pflegeinrichtungen koordiniert. 2250 Impfungen seien geplant. Ab nächster Woche habe das Land NRW erneut eine Zuteilung von Impfstoff in Aussicht gestellt.

Impfstoff äußerst empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen

Um den besonders gefährdeten Personenkreis zu schützen und auch die Einsatzfähigkeit der Krankenhäuser zu erhalten, werden derzeit gemäß den Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen vorrangig die Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen geimpft.

Auf Grund der komplizierten Lagerung, Aufbereitung und mengenmäßigen Lieferung – in jeder Impfstoffflasche befindet sich der Impfstoff für sechs Personen – kann die Impfung durch die mobilen Impfteams nur an Orten durchgeführt werden, an denen viele Personen gleichzeitig geimpft werden können. Auch ein Weitertransport nach Auflösung des Impfstoffs ist nicht mehr möglich, da er äußerst empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen ist.

Aus diesen Gründen sind derzeit Impfungen von älteren Mitbürgern die zu Hause leben nicht im Rahmen von Hausbesuchen möglich.

Über-80-Jährige werden innerhalb der nächsten Wochen angeschrieben

Sobald die Impfungen in den Pflegeheimen beendet ist und genügend Impfstoff zur Verfügung steht, werden die Impfungen in den Impfzentren begonnen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Impfzentren können sofort in Betrieb gehen. Hier können dann auch einzelne Personen geimpft werden. Die notwendigen Termine für die Impfzentren werden zentral vergeben. Sobald der Impfbeginn in den Zentren feststeht, werden die Terminservicestellen freigeschaltet und die Kontaktdaten veröffentlicht.

Die Gruppe der über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger wird hierzu innerhalb der nächsten Wochen angeschrieben. Der Märkische Kreis bittet um etwas Geduld.

Alle Informationen zur aktuellen .

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Balve und Umgebung!