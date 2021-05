Bahn: Störung nach Blitzeinschlag im Stellwerk Menden

Ein Blitz ist in ein Stellwerk bei Menden eingeschlagen (Symbolbild).

Menden. Ein Blitzeinschlag in ein Stellwerk im Raum Menden am Dienstag sorgt auch am Mittwochmorgen noch für Ausfälle und Verzögerungen im Bahnverkehr.

Im Zugverkehr kommt es seit Dienstagabend zu Verzögerungen. Ursache ist nach Angaben der Bahn ein Blitzeinschlag in ein Stellwerk im Raum Menden.

Die Züge der Linie RE 17 aus Richtung Warburg enden und beginnen in Fröndenberg. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Fröndenberg und Hagen.

Die Züge der Linie RB 54 aus Richtung Menden enden und beginnen in Fröndenberg. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Fröndenberg und Unna. Die Langtakte fahren mit Verspätungen auf dem Regelweg.

Die Züge der Linie RE 57 werden zwischen Fröndenberg und Dortmund-Hörde mit Halt in Ardey, Frömern und Unna umgeleitet. Die Züge erhalten aktuell in dem Streckenabschnitt eine zusätzliche Verspätung von 20 bis 30 Minuten in beiden Richtungen.

Die Bahn bittet Kunden, sich vor der Fahrt über den aktuellen Stand der Störung zu informieren.

>>> Zur Fahrplanauskunft

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden