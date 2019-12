Menden. Wer an Weihnachten Brötchen möchte, sollte vorsorgen. Die Mendener Bäckereien öffnen nur an Heiligabend. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten.

Bäckereien in Menden: Die Öffnungszeiten an Weihnachten

Weihnachten: Drei entspannte Tage, Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Und alle Jahre wieder die Frage: Hat der Bäcker um die Ecke an den Feiertagen überhaupt auf? Wir haben bei den Bäckereien Grote, Büsch, Kamps, Tillmann, Kayser, Lintz und Niehaves nachgefragt.

Wer in Menden an den Weihnachtsfeiertagen frische Brötchen haben möchte, sollte sich an Heiligabend mit Aufbackbrötchen eindecken. Die Mendener Filialen bleiben am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen.

Die Öffnungszeiten an Heiligabend:

Menden Öffnen nur am 1. Feiertag erlaubt Bäckereien können am 1. Weihnachtstag für maximal fünf Stunden öffnen. Am 2. Weihnachtstag sind die Backstuben dicht, da bei zwei zusammenhängenden Feiertagen nur der erste verkaufsoffen ist. So will es das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsgesetz seit dem 30. März 2018. Allerdings haben die Mendener Filialen bereits angekündigt, dass sie über beide Feiertage geschlossen bleiben.

Die Bäckerei Grote in Menden an der Iserlohner Landstraße hat von 6 bis 14 Uhr geöffnet; in Lendringsen am Bieberberg von 6 bis 13 Uhr. Die Bäckerei Büsch öffnet Heiligabend von 7 bis 14 Uhr. Die Bäckerei Kamps öffnet an der Hauptstraße hat von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet; an der Lendringser Hauptstraße von 7 bis 14 Uhr.

Alle Filialen der Bäckerei Tillmann öffnen am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr. Bäckerei Kayser am Bräukerweg hat von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet; die Filiale an der Fröndenberger Straße von 7 bis 13 Uhr. Die Bäckerei Lintz in Bösperde hat von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Niehaves-Filialen:

Die Niehaves-Filiale in Bösperde öffnet Heiligabend von 6.30 bis 13 Uhr. An der Bahnhofstraße hat die Backstube von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet. Die Bäckerei am Kornblumenweg in Platte-Heide öffnet von 6 bis 13 Uhr. An der Unnaer Straße 5 ist die Niehaves-Filiale von 7 bis 13 Uhr geöffnet, an der Unnaer Straße 24 von 6 bis 13 Uhr.

In Lendringsen an der Lendringser Hauptstraße öffnet Niehaves von 7 bis 13 Uhr, an der Hauptstraße in Lendringsen von 6 bis 13 Uhr. In der Hauptstraße in Menden ist die Filiale von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Im Margueritenweg in Platte Heide hat Niehaves von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet. An der Walramstraße ist von 7 bis 14 Uhr geöffnet und in der Fröndenberger Straße bei Herbrügger von 7 bis 12.30 Uhr.

Frische Brötchen von der Tankstelle

Wer die Brötchen vergessen hat oder an den Weihnachtsfeiertagen frische kaufen möchte, der wird nur an Mendener Tankstellen wie der HEM in Bösperde oder der Total an der Werler Straße fündig werden: Die Backshops der Tankstellen sind vom Ladenöffnungsgesetz nicht betroffen und in vielen werden auch an den Weihnachtsfeiertagen wieder Brötchen verkauft.