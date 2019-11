Für großen Unmut bei den Betroffenen sorgte am vergangenen Samstag das Vorgehen der Stadt Menden bei der Vergabe von Plätzen für die Ferienbetreuung von Kindern berufstätiger Eltern: Mütter und Väter durften sich ab 15 Uhr in lange Schlangen einreihen, Nummern ziehen und sich in 20er-Gruppen im Bürgerbüro einfinden. Vielfach erklärten die Betroffenen dabei gegenüber der WP, dass sie sich heutzutage eine zeitgemäßere Form der Anmeldung wünschten. Was aber weder Eltern noch Stadtverwaltung zu diesem Zeitpunkt wissen konnten: Es wurden gar nicht alle 240 Plätze vergeben – jeweils 80 für die ersten drei Ferienwochen im Sommer waren im Angebot. Für die dritte Woche blieben nach Angaben von Stadt-Pressesprecher Johannes Ehrlich etwa 40 Plätze frei. Was im Klartext auch bedeutet: Alle Beteiligten, für die es nicht unbedingt auf eine bestimmte Woche ankam, hätten sich das anstrengende Anmelde-Verfahren sparen können.

Mehrweg-Verfahren kritisch

Denn das Prozedere gebe es nur, damit es nach dem Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ auch wirklich gerecht zugeht, betonte Ehrlich. Im vergangenen Jahr habe das Mendener Bürgerbüro auch E-Mails und telefonische Anmeldungen zugelassen und den Starttermin online bekanntgegeben. „Das hat sich in der Praxis aber als extrem schwierig herausgestellt. Denn wie sollte die Reihenfolge aussehen, wenn fast gleichzeitig fünf Mails und sieben Anrufe aufliefen, während zehn Leute vor den Türen standen?“

Deshalb sei Jana Zimmermann, Leiterin des Teams Stadtteilarbeit, trotz der Unbequemlichkeiten mit dem Ablauf diesmal zufriedener gewesen, sagte Ehrlich. Was allerdings auch half: Statt der erwarteten (und üblichen) 200 Anmeldungen erschienen am Samstag nur 87 Interessenten. Den Grund dafür kann Ehrlich nur vermuten: „Wir haben von den Eltern erstmals Beschäftigungs-Nachweise verlangt“, denn immerhin gelte das Angebot nur bei Berufstätigkeit. Dass die Anmeldezahl daraufhin stark absank – „ein Schelm, der Böses dabei denkt“, schmunzelt Ehrlich. Denn natürlich sei denkbar, dass auch nicht berufstätige Eltern die Angebote in den Vergangenheit genutzt haben.

Online-Portal in Prüfung

Geprüft werde in der Stadtverwaltung derzeit aber auch die Möglichkeit, die Anmeldung für die Sommer-Betreuungswochen künftig über einen Online-Service abzuwickeln. Das Portal koste aber nicht nur Geld, auch die Zuverlässigkeit sei fraglich.

Die bei den Anmeldungen auch geäußerte Kritik, dass es für die Sommerferien von der Stadt zu wenig Angebote und die nur zu bestimmten Zeiten gebe, will Ehrlich so nicht stehen lassen. „Wir haben ja noch weitere Angebote in petto.“ So gebe es parallel die Wanderfreizeit unter dem Titel „O wie schön ist Menden!“ oder die Stadtranderholung in Böingsen. Das Menden-Mobil „MeMo“ sei im Sommer im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Auch hier könnten Eltern ihre Kinder betreut spielen lassen.