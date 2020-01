Anruf-Abzocke durch angebliche Umfrage in Menden

Nach den gehäuften Anrufen bei Mendenern, in denen falsche Polizisten mit dem Hinweis auf angebliche Einbruchslisten Geld und Wertsachen erbeuten wollten, weist ein Mendener auf eine weitere Masche hin.

Geburtsdaten genannt

Bei ihm, so der WP-Leser, habe sich ein Anrufer gemeldet mit der Bitte, für drei Minuten an einer Umfrage teilzunehmen. „Wahrscheinlich um seriös zu wirken, nennt er die Geburtsdaten des Angerufenen“, erklärt der Leser. „Ist man einverstanden, folgen einige belanglose Fragen: Sind Sie Raucher, treiben Sie Sport, sind Sie mit der Höhe Ihrer Rente zufrieden?“

Danach habe es den Hinweis gegeben, dass der Angerufene als Dank für die Teilnahme an der Umfrage in den nächsten Tagen ein Geschenkpäckchen mit Gesundheitsmitteln bekommt, die in der Apotheke 89 Euro kosten würden.

Aufmerksam zuhören, sonst wird’s teuer

Nur wenn man aufmerksam zuhöre, so berichtet der Mendener, erfahre man, „dass dieses dann nur 39 Euro kosten soll und nicht umsonst ist“. Lehne der Angerufene das Angebot ab, bekomme man „kostengünstig Zeitungen und Reisen angeboten“.

Fazit des Lesers: „Es ist offensichtlich so, dass die ,Umfrage’ nur als Einstieg benutzt wird, um alten Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen.“ Der Mendener gibt eine ganz klare Empfehlung: „Sofort auflegen.“