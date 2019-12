An der Pinkelgasse: Der Traum vom heimeligen Fachwerkhaus

Der Traum vom eigenen Fachwerkhaus: Für Monika Otten ist er in Erfüllung gegangen. Kurz vor Weihnachten ist sie mit ihrer Mutter und Hündin Joy eingezogen. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Gerberstraße 6 strahlt dank ihres Einsatzes wieder. Und auch die stark frequentierte Pinkelgasse, die direkt an dem Haus verläuft, ist nach rund eineinhalb Jahren wieder frei.

Am Original orientieren

Auf den ersten Blick wirkt das schmucke Häuschen nicht wie ein klassisches Fachwerkgebäude. Die Front erinnert an Stein, ist aber aus Metall. „Die Blechfassade ist einmalig in Menden“, sagt Monika Otten stolz. Jedes einzelne Stück haben Facharbeiter aus Duisburg mühevoll per Hand abgetragen, restauriert und wieder angebracht. „Die reine Montage hat etwa zweieinhalb Monate gedauert“, sagt Architekt Peter Albrecht. 260 Platten sind es. Zimmerer Ralf Langer ergänzt: „Stein war damals sehr teuer. Fachwerk war etwas für arme Leute.“ Deshalb habe man damals vermutlich diese Variante gewählt.

Wichtig bei allen Sanierungsmaßnahmen, innen wie außen: „Ich wollte so viel wie möglich erhalten, damit der Charme des Hauses bleibt“, sagt Otten und blickt sich um: „So ein Ensemble ist Gold wert.“ Ihr Fachwerkhaus ist in bester Gesellschaft, in der Straße gibt es mehrere. Und obwohl das Haus jetzt eine neue Bodenplatte, zig neue Wände und Balken hat, wirkt es nicht modern. „Wir haben sieben Kubikmeter Eiche verbaut“, sagt Ralf Langer. Auch die Fenster sind größtenteils Originale, die aufbereitet wurden. Damit das Haus trotzdem dicht ist, haben die Fachmänner von innen moderne Fenster verbaut. So ist quasi eine Schleuse entstanden.

Unerwartet hohe Kosten

„Zum ersten Mal erwähnt wurde das Haus im 17. Jahrhundert“, sagt Monika Otten, die das Gebäude 2017 gekauft hat. „Erstmal sah das Haus ganz gut aus.“ Schnell stellte sich allerdings heraus, dass für die Sanierung viel Geld und Zeit nötig sein werden. „Ich bin realistisch ran gegangen“, sagt Monika Otten. Sie habe sich vor dem Kauf mit Experten beraten. Ralf Langer von der Zimmerei Müller: „Das Haus war stark sanierungsbedürftig. Der Schaden war erheblich größer als gedacht.“

So musste zum Beispiel ein etwa sechs Meter langer Balken von unten nach oben gezogen werden, um das Haus abzusichern. Pläne mussten her, um das Budget nicht zu sprengen. Eine große Aufgabe für alle Beteiligten. Bauherrin, Zimmerei Müller, Architekt Peter Albrecht von Hilker und Jochheim, Obere und Untere Denkmalbehörde sowie Experten für Holzverkleidung und die Blechfassade waren im Einsatz.

Baubeginn hat sich verschoben

Eigentlich sollten die Arbeiten im März 2018 starten – im Juni ging es schließlich los, mit Fördermitteln des Landes in Höhe von rund 120.000 Euro. Immer mit von der Partie bei jeder Bauphase: Danae Votteler vom LWL. „Sie hat ein gutes Auge und eine große Erfahrung“, sagt Monika Otten und ist dankbar, für die Unterstützung und Expertise.

Denn auch wenn Monika Otten möglichst alles originalgetreu wiederherstellen wollte, ging das nicht immer. Ein Beispiel ist das Dach: Es hat jetzt wieder rote Ziegel, die den ursprünglichen Charakter abbilden. Dafür gibt es jetzt aber große Dachfenster, die eigentlich nicht vorgesehen waren, aber zeitgemäß sind. Denn auf dem Dachboden soll später ein großzügiges Atelier für Mutter (81) und Tochter (57) entstehen. „Wir malen gerne Aquarell“, sagt Monika Otten. „Das könnte mein Lieblingsort werden.“

Verwinkelt, besonders und schief

Wie viel Geld in die Sanierung geflossen ist, will Monika Otten nicht sagen. Ihre Begeisterung für das alte Gebäude ist ungebrochen. Die Räume sind klein und gemütlich. Große Balken lassen es heimelig wirken. Eine große Treppe führt in die obere Etage. Noch ist nicht alles komplett fertig. Es ist verwinkelt, der Boden teils alt, teils neu und manchmal auch ein bisschen abschüssig. Aber das macht den Charakter des alten Hauses aus. Schiefe Wände und Böden gehören einfach dazu.

„Das ist eine fantastische Sache. So ein Haus ist ja auch ein Stück Kulturgut“, sagt Peter Albrecht. Das Projekt habe im Laufe der Bauzeit eine Eigendynamik entwickelt. „Man kann stolz auf sich sein. So ein Projekt ist immer einzigartig“, sagt auch Ralf Langer, der mit seiner Zimmerei auf die Herrichtung von Fachwerkhäusern spezialisiert ist. Sie haben auch ein spezielles Gerüst gebaut, das in die Pinkelgasse passt, um von dort aus am Haus arbeiten zu können. Arbeit, die sich gelohnt hat. Monika Otten kann jetzt auf 150 Quadratmetern plus Dachboden ihren Traum weiter Gestalt annehmen lassen – mit ihren Liebsten.

