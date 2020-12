33 Weihnachtskrippen: Mendener hat ein ganz besonderes Hobby

Menden Andreas Heithorst hat eine Liebe für Weihnachtskrippen. Der Mendener hat mittlerweile 33 Stück. Eine Neue ist schon wieder in Arbeit.

Im Haus von Andreas Heithorst und seiner Ehefrau ist die weihnachtliche Stimmung nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen – und zwar reichlich. Der 65-Jährige hat 33 Krippen, die er jedes Jahr aufbaut. „Ich fange damit immer zwei Wochen vor Weihnachten an“, erzählt er. Im Kaminzimmer des Hauses steht das Prachtstück. „Die habe ich komplett selbst gebaut.“ Zwei bis drei Wochen dauerte es, bis das Bauwerk fertig war. „Da ich früher Handwerker war, ist das nicht so schwierig für mich“, sagt der Rentner und lacht.

Neben der großen Krippe gibt es noch eine weitere, ganz Besondere – und die steht, anders als die restlichen Krippen, draußen auf der Terrasse. Wobei es dennoch wettergeschützt ist, denn Andreas Heithorst funktioniert jedes Jahr zu Weihnachten seinen Pizzaofen zu einer Weihnachtskrippe um. „Den Ofen habe ich 2014 gebaut.“ Und da er diesen im Winter nicht nutzt, kam ihm vor ein paar Jahren eben die Idee, auch innerhalb des Ofens für besinnliche Stimmung zu sorgen.

Erste Krippe mit sechs Jahren

Eine Begeisterung für Krippen verspürte der Rentner schon immer. „Ich glaube, meine erste Krippe habe ich mit sechs Jahren gebaut“, erzählt Andreas Heithorst und schmunzelt. In den gemeinsamen Wander-Urlauben mit seiner Frau, die beide meist in das italienische Südtirol führten, habe er dann immer wieder Figuren gesehen und mitgenommen. „Das waren unsere Andenken aus den Urlauben.“ Nach und nach entstand eine regelrechte Sammlung und durch das handwerkliche Geschick des Mendeners gestaltete er immer mehr Krippen. Und zwar in jeglichen Größen und Variationen. Von der Mini-Version, die sich in einer Muschel wiederfindet, bis hin zur großen Krippe, die über einen ganzen Esstisch ragt. Und auch ehemalige Zigaretten- oder Tabakdosen hat der 65-Jährige zu Weihnachtskrippen umgemodelt. Sogar in einem Kürbis finden sich Josef, Maria und das Jesuskind wieder. „Der ist irgendwann mal in meinem Garten gewachsen, dann habe ich vorne ein Stück rausgeschnitten und eine Krippe hineingebaut“, berichtet Andreas Heithorst.

Auf eine Sache ist der Hönnestädter enorm stolz: Seine Liebe zu Details. „Wenn man in das Häuschen hineinschaut, sieht man eine Standuhr und einen gedeckten Tisch“, erzählt er und zeigt auf eine der Krippen, die er im vergangenen Jahr entworfen hat. „Oder hier liegt zwischen dem Brot und Bacon noch ein kleines Messer.“ Auch, wenn der Rentner nun schon 33 Krippen besitzt, ist noch lange nicht Schluss. „Ich werkle gerade wieder an einer neuen“, sagt er etwas verlegen und lacht. So lange, wie er es kann, will er seiner Leidenschaft auch nachgehen. Und sogar die Enkelkinder profitieren von seinem Hobby. „Für die habe ich eine ganze Krippe aus Holz selbst gemacht.“ Die Figuren hat Andreas Heithorst ausgesägt und sie treffen auf äußerst viel Begeisterung – auch bei den Kleinsten.