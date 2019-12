22-jähriger Mendener wird mit Heroin erwischt. Da er sein Leben gerade in den Griff kriegt, lässt das Gericht Milde walten.

Gericht 22-Jähriger aus Menden mit Heroin in der Wohnung erwischt

Menden. Weil die Polizei Heroin in seiner Wohnung gefunden hatte, musste sich ein 22-Jähriger vor Gericht verantworten. Er muss 1200 Euro Strafe zahlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

22-Jähriger aus Menden mit Heroin in der Wohnung erwischt

Er hat schon viel mitgemacht, der 22-Jährige, der sich wegen unerlaubten Besitzes von Drogen vor Gericht verantworten muss. Ist früh auf die schiefe Bahn geraten. Da er jedoch eine positive Sozialprognose zeigt, kommt er noch einmal mit einer Geldstrafe von 1200 Euro davon.

Menden Heroin zählt zu den härteren Drogen Anbau, Herstellung, Handel, Einfuhr, Ausfuhr, Erwerb sowie der Besitz von mindestens 0,1 Gramm Drogen sind strafbar. Mit einer Ausnah­me­ge­neh­migung vom Bundes­in­stitut für Arznei­mittel und Medizin­pro­dukte (BfArM) dürfen Kranke Cannabis konsu­mieren. Heroin zählt bereits zu den härteren Drogen, da es schnell und stark abhängig macht.

Im Juli dieses Jahres findet die Polizei 2,6 Gramm Heroin bei dem Angeklagten. „Das ist keine weiche Droge“, merkt die Staatsanwältin an. „Heroin ist so gefährlich, das Zeug macht so schnell süchtig.“

Eine Tatsache, die dem 22-Jährigen nur zu gut bekannt ist. Bereits mit elf Jahren sei er das erste Mal mit der Droge in Kontakt gekommen. „Ich wollte damals cool sein. Ich weiß auch nicht.“ Er habe die falschen Freunde gehabt, gibt er zu.

Leben in den Griff kriegen

Dass er nicht auf der Straße lebe, verdanke er einem ehemals Drogenabhängigen, der ihn bei sich Zuhause aufgenommen hat. Nun verspricht der Angeklagte, sich zu ändern.

„Ich habe seit Kurzem eine Verlobte“, erzählt er stolz. Da sie nichts von Drogen halte, bemüht er sich, sein Leben in den Griff zu kriegen. Er will eine Therapie machen, um von der Droge wegzukommen, befindet sich bereits in ärztlicher Behandlung und hatte auch schon Gespräche mit Drogenberatern. Auch nach einer Arbeit sucht er bereits. „Ich hoffe, ich kann alles nochmal ändern.“

Die Richterin verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 1200 Euro und bleibt damit knapp unter dem von der Staatsanwältin geforderten Maß. „Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Entzug“, gibt sie dem Angeklagten mit auf den Weg. „Machen Sie was draus. Sie haben noch Ihr ganzes Leben vor sich.“