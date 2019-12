Menden. Als ein 19-jähriger Mendener vom Ostwall in die Bittfahrt abbiegen will, verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

19-jähriger Autofahrer verliert beim Abbiegen die Kontrolle

Als ein 19-jähriger Mendener am Freitagmittag mit seinem Pkw von der Straße „Ostwall“ in die Straße „Bittfahrt“ abbiegen wollte, verlor er laut Polizei aus unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er übersteuerte, so dass er mit dem seitlichen Heck des Fahrzeuges eines 27-jährigen Esseners kollidierte. Dieses Auto stand als zweites Fahrzeug auf der Bittfahrt in Fahrtrichtung Ostwall und wartete verkehrsbedingt.

27-Jähriger wird durch Wucht des Aufpralls verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 27-jährige Essener an Hüfte sowie am linken Knie, so die Polizei. Der Essener wurde zur weiteren Behandlung in das Mendener Krankenhaus gebracht. Er konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 6000 Euro.