18-Jähriger aus Menden bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen - hier ein Symbolbild - bringt den 18-Jährigen in das Klinikum Dortmund.

Menden/Sümmern. Ein Pkw-Fahrer ging zunächst davon aus, nachts ein Reh angefahren zu haben. Dann hörte er ein Stöhnen aus dem Gebüsch und fand den 18-Jährigen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landhauser Straße wurde am späten Sonntagabend ein 18-Jähriger aus Menden schwer verletzt.

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 23.25 Uhr mit einem Ford Transit auf der Landhauser Straße in Richtung Sümmern unterwegs. In Höhe der Einmündung Überm Gaxberg vernahm der Fahrer laut Polizei plötzlich einen Schlag an der vorderen rechten Fahrzeugseite.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Er hielt umgehend an und vermutete den Zusammenstoß mit einem Reh. Als er ein Stöhnen aus dem nahen Gebüsch vernahm, fand er den schwer verletzten 18-Jährigen.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung brachte den lebensgefährlich verletzten 18 jährigen Mendener ins Klinikum Dortmund. Der Sümmeraner Fahrer wurde ärztlich an Ort und Stelle versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hier finden Sie noch mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.