Menden: Hönnetalbahn fällt ab sofort bis 19. April aus

Bereits am Freitag rollte bei der Hönnetalbahn nichts mehr. Die Bahn reduziert wegen der Corona-Pandemie ihr Angebot im Regionalverkehr. Davon ist auch die Strecke zwischen Neuenrade und Unna betroffen. Ab sofort fällt die RB 54 aus, zunächst bis zum Ende der Osterferien, 19. April. Stattdessen fahren ab Samstag Busse, und der Fahrplan wurde ausgedünnt.

Für die Strecke zwischen Neuenrade und Unna gilt jetzt ein Sonderfahrplan. Der erste Bus nach Neuenrade fährt in Menden um 6.16 Uhr los (montags bis samstags), der letzte um 20.16 Uhr. Wer von Menden aus nach Fröndenberg und Unna fahren will, kann sich frühestens um 7 Uhr (montags bis freitags) auf den Weg machen; spätestens um 22 Uhr. In der Zwischenzeit sollen die Busse stündlich fahren. Der letzte Bus von Unna nach Menden (Endstation) macht sich um 22.38 Uhr auf den Weg. Der komplette Fahrplan ist auf der Internetseite der Bahn unter www.bahn.de/aktuell abrufbar. Weitere Informationen gibt es auf der zentralen Infoseite mobil.nrw

Bahn verzeichnet gestiegene Anzahl von Krankheitsfällen

In einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums heißt es, dass die Leistungen in Nordrhein-Westfalen ab Samstag insgesamt etwa um die Hälfte reduziert werden. Auch die Eisenbahverkehrsunternehmen verzeichneten eine gestiegene Zahl von Krankheitsfällen und Mitarbeitern in Quarantäne heißt es weiter. Deswegen sei die Reduktion des Angebots zum jetzigen Zeitpunkt richtig, weil der Sonderfahrplan geordnet umgesetzt werden könne.

