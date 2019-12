Oestrich. Heller, befreit von Lastwagen und immerhin ein Schutzstreifen für Fußgänger: Die Verwaltung habe mal etwas richtig gemacht, sagen Anwohner.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Heersiepen in Oestrich: Lob für Maßnahmen der Verwaltung

Heller und sicherer: Die Situation an der Straße Zum Heersiepen hat sich verbessert, loben Anwohner. Andreas Gocz erinnert sich noch an die Verhältnisse, die er bei seinem Einzug 2016 vorfand: „Das rücksichtslose Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer stellte eine echte Gefahr für Fußgänger dar.“ Vor allem für Schulkinder seien der fehlende Gehweg und die unzureichende Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit riskant gewesen. Gemeinsam mit Nachbarn trug Gocz im Jahr darauf diese Probleme an die Politik heran und wurde auch auf einer Sitzung des Verkehrsausschusses gehört – das sei eine „konstruktive Diskussion“ gewesen, meint er.

Als Ergebnis stand am Ende ein Maßnahmenpaket: Erstens sollte Lastwagen die Durchfahrt durch die schmale Straße untersagt werden. Die tatsächliche Fahrbahnbreite beträgt an manchen Stellen nur 4,25 Meter. Zu wenig, um zusätzlich zum Begegnungsverkehr noch einen Sicherheitsabstand von jeweils einem halben Meter auf beiden Seiten zu gewährleisten, heißt es in einer Drucksache des Ausschusses aus dem Dezember 2018.

Daher sollte zweitens ein sogenannter Bedarfsstreifen für Fußgänger aufgetragen werden, also weiße Strichmarkierungen, die abwechselnd links und rechts der Fahrbahn einen Rückzugsraum für Fußgänger schaffen. Drittens sollte die Straßenbeleuchtung, auch in den benachbarten Querstraßen zur Kampstraße (Im Wiehloh und An der Lanfert) optimiert werden.

Auch wenn sich nicht jeder Anwohner euphorisch zeigt, wird die nunmehr erfolgte Umsetzung insgesamt als Verbesserung wahrgenommen. „Die Streifen sind sehr schmal und nicht jeder Autofahrer kapiert, dass der Bereich für Fußgänger gedacht ist“, gab etwa Stefan Wolff zu bedenken. Das Lkw-Verbot mache sich noch nicht allzu deutlich bemerkbar, weil wegen einer Baustelle derzeit trotzdem größere Fahrzeuge regelmäßig durchrollten.

Andreas Gocz ist aber überzeugt, dass sich das Engagement der Bürger gelohnt hat und die oft kritisierte Verwaltung für ihre Lösung eine positive Würdigung verdient habe. Denn die komme sogar noch „pünktlich zu Weihnachten“.