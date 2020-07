Zeitweiser Stromausfall in Teilen von Letmathe

Symbolfoto: In Teilen Letmathes war am Donnerstag zeitweise der Strom ausgefallen. Beschädigt war aber offenbar ein unterirdisch verlegtes Kabel und keine Hochspannungnsleitung.

Letmathe. Ein Stromausfall in Teilen von Letmathe hat am Donnerstagmorgen zahlreiche Haushalte beschäftigt.

Um 4.26 Uhr am Donnerstag erhielten die Stadtwerke Iserlohn das Signal, dass der Strom in Stenglingsen, Lasbeck, Genna, Dröschede, am Honsel und in der Untergrüne ausgefallen war. Auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärte Thomas Armoneit, Technischer Leiter des Versorgungsunternehmens: „Zeitgleich hatte ein Anwohner die Feuerwehr informiert, so dass die unsere Mitarbeiter schnell an Ort und Stelle leiten konnten.“

Ein Kabel am Stenglingser Weg, das wegen einer Baustelle zunächst frei- und dann umgelegt werden sollte, ist vermutlich beschädigt worden. Die Stadtwerke-Mitarbeiter legten die Versorgung um, so dass Lasbeck, Untergrüne und Dröschede ab 5.08 Uhr wieder versorgt werden konnten. Genna, Lössel und Honsel waren ab 5.33 Uhr wieder am Netz, Stenglingser mussten sich bis 7.41 Uhr gedulden. Das beschädigte Stück Leitung wurde inzwischen ausgetauscht.