Zahlen der WoGe erfreuen die Mitglieder

Volles Haus und viele gute Nachrichten gab es bei der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich (WoGe) im Städtischen Saalbau zu vermelden.

Geschäftsführer Jochen Eikermann hatte zum Abschluss des 111. Geschäftsjahres der WoGe im Jahr 2018 für die 91 anwesenden Mitglieder durchweg gute Zahlen im Gepäck: So betrug der Jahresüberschuss 884.000 Euro (2017: 470.000 Euro). Eikermanns Fazit: „Wir stehen mehr als gesund da, anders kann man es nicht sagen!“ Als Erklärung führte der Aufsichtsratsvorsitzende die ständigen Investitionen in Höhe von rund zwei Millionen Euro sowie den guten Service der Mitarbeiter der WoGe an. „Dieses Ergebnis macht sich nicht von selbst, da steckt viel Herzblut drin“, sagte Eikermann. Investitionen in Modernisierungsmaßnahmen seien erforderlich, um die Vermietbarkeit der Wohnungen weiterhin zu gewährleisten. „Hierin sehen wir in den nächsten Jahren das Hauptaufgabenfeld der Genossenschaft“, erklärte der Geschäftsführer. Im Vergleich mit anderen Wohnungsgenossenschaften stehe man mit seinen 980 Wohnungen geradezu vorbildlich da: „Wir befinden uns in allen Punkten im oberen Drittel, nur bei den Mieten nicht!“

Leerstands-Quote zum zehnten Mal bei null Prozent

Der Durchschnittspreis pro Qua­dratmeter beträgt bei der WoGe Letmathe-Oestrich 4,78 Euro, im Verbandsgebiet 6,65 Euro, im NRW-Durchschnitt sind es 6,85 Euro. Kein Wunder also, dass die Leerstandsquote zum Ende des Jahres 2018 null Prozent betrug – zum zehnten Mal in Folge. Um die Wohnungen weiterhin attraktiv zu halten, wurden – wie zum Beispiel bei 16 Wohnungen der Gemarkung „Im Nordfeld 53/55“ – neue größere Balkone angebaut, es erfolgte eine komplette Wärmedämmung, der Einbau neuer Fenster und die Außenanlagen wurden neu gestaltet. Jochen Eikermanns Kommentar zum Foto eines der modernisierten Häuser: „Da sieht man, wo das Geld geblieben ist!“

Auch Umbauten infolge von Grundrissänderungen spielten eine immer größere Rolle, die Anforderungen an modernes Wohnen hätten sich verändert. Zur optischen Verschönerung habe in 2018 auch der traditionelle Blumenmarkt beigetragen, bei dem rund 900 Pflanzen an die Mitglieder verkauft wurden. Bei den 20 Wohnungen der Gemarkung „Im Markenfeld 7“ gab es im Jahr 2019 eine Premiere: Neben anderen Modernisierungsmaßnahmen wurde eine Dachseite komplett mit einer Solaranlage ausgestattet, so dass die Mieter ihren Strom nun aus regenerativen Energien beziehen. Außerdem wurden die Garagendächer begrünt.

Die Planungen für die Jahre 2020/2021 laufen: So sollen in der Gemarkung „Vom Stein-Straße 32“ zahlreiche Arbeiten erfolgen – vom Einbau neuer Wohnungseingangstüren und Fenster bis zur Überarbeitung der Elektroinstallationen sowie den Anbau größerer Balkone. Die Genossenschaft steht gut da, die Mitglieder hörten es gern.