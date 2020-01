Letmathe. Jochen Eikermann von der Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich über die gestiegenen Anforderungen an die Wohnungswirtschaft

„Wünsche sind spezieller geworden“

Single-Wohnungen im Bereich bis 55 Quadratmetern, dazu Wohnungen für junge Familien mit einer Größe von 100 Quadratmetern aufwärts – eine Suchanfrage bei einem großen deutschen Immobilien-Portal ergibt bei einer Stichprobe für Letmathe: eine Null. Und auch wenn die Wohnungsknappheit in erwähnten Problemsegmenten längst auch in Waldstadt und Letmathe angekommen ist, sagt Jochen Eikermann, der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich (WoGe): „Wir haben in Iserlohn allgemein noch einen funktionierenden Wohnungsmarkt.“

Die Ansprüche an die Wohnungswirtschaft aber seien gestiegen. Barrierefrei, modern, nachhaltig – und trotzdem billig solle es sein, so forderte es zuletzt auch die Iserlohner SPD in einem Positionspapier. Doch gleicht dieses Unterfangen bisweilen einer Quadratur des Kreises.

Junge Leute, die nach einem Aufzug verlangen

„Die Wünsche sind spezieller geworden“, sagt Eikermann. Beispielweise würden mittlerweile selbst junge Leute im Alter von 20 oder 25 Jahren verstärkt Barrierefreiheit und Aufzüge nachfragen. Letzterer allerdings schlägt aufgrund der Wartungskosten im Durchschnitt mit 30 Cent je Quadratmeter zu Buche – Anbetracht einer durchschnittlichen Kaltmiete bei der WoGe von 4,82 Euro je Quadratmeter im Verhältnis kein ganz unerheblicher Betrag.

Auch Gemeinschaftsräume, wie sie in dem SPD-Positionspapier gefordert werden, müssten auf die Miete umgelegt werden. Nachgefragt worden seien sie zudem bei der WoGe ohnehin bislang nicht.

Barrierefrei, modern, nachhaltig – und trotzdem günstig und sozialverträglich – „man bekommt keinen Mercedes nicht zum Preis eines VW Polo“, sagt Eikermann, der warnt, dass man bei zu hohen Ansprüchen bei frei finanzierten Neubauten schnell bei einer Kaltmiete um neun Euro landen würde – und somit in einem eben nicht mehr günstigen Preissegment.

Frei finanzieren statt alle erdenklichen Fördertöpfe anzapfen – aus Sicht von Eikermann hat dies den Vorteil, dass der Bauherr sich nicht auf umfängliche Vorgaben und Reglementierungen einlassen muss.

Die Wohnungswirtschaft solle den demografischen Wandel auffangen, die Energiewende mitgestalten, energetisch effizient bauen und dämmen – „und das alles soll es für kleines Geld geben“, klagt Eikermann, der sich gleichwohl diesen Neuerungen und Ansprüchen nicht grundsätzlich verwehren will, aber für maßvolles Vorgehen wirbt.

Gratwanderung für eine Wohnungsgenossenschaft

Als Beispiel nennt der WoGe-Chef eine E-Säule für das Gebäude Markenfeld 7. 9000 Euro soll die inklusive eines notwendigen Stellplatzes die WoGe kosten, 4500 Euro gibt es an Fördergeldern. Aktuell allerdings gibt es Lieferprobleme, der Anbieter kann die gestiegene Nachfrage nicht decken.

Der gesellschaftliche Wunsch nach dem Ausbau der E-Mobilität sei da. Bei der WoGe will man nun schauen, wie sich das Ganze vor Ort etabliert.

Finanziell ist das besonders für eine Wohnungsgenossenschaft, die traditionell eher günstige Mietern anbietet, eine Gratwanderung.

Wenig aufgeschlossen ist Jochen Eikermann aus diesem Grund auch der Forderung der Bundes-SPD, die Umlage der Grundsteuer auf Mieter verbieten zu lassen.

Zur Erklärung: Im Oktober 2019 hatte der Bundestag den Weg für eine Reform frei gemacht. Doch haben die Kommunen hier das letzte Wort, die die individuellen Hebesätze festlegen dürfen.

„100.000 Euro jährlich“, rechnet Eikermann vor, „würde uns das kosten. Das Geld fehlt mir dann für notwendige Investitionen“.