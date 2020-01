Wie man Heinrich Heine zeitgemäß serviert

„Die Wanderratten“, „Die schlesischen Weber“ oder „Die Loreley“ – diese berühmten Werke von Heinrich Heine waren ein Bestandteil des Programms „Heine – pur & on the rocks“, mit dem Matthias Fuhrmeister am Freitag in der ausverkauften Gaststätte Pollmeier sein erfolgreiches Debüt in Letmathe feierte. Das Besondere: Der Schauspieler, Musiker und Regisseur vertonte viele der Stücke mittels Gitarre und Gesang.

Sogar weniger bekannte Texte unters Volk gebracht

Dies ermöglichte den Zuschauern einen ganz neuen Zugang zur Literatur Heines, den sich so mancher sicherlich auch in seinem Deutschunterricht gewünscht hätte. „Ich habe schon in meiner Jugend Gedichte aller Art vertont. Später bin ich am Theater zu einer Jazz-Combo gestoßen, die Heine-Texte musikalisch interpretierte. Im Anschluss habe ich mich intensiv mit Heine beschäftigt und auch viele unbekanntere Stücke entdeckt“, erklärte Matthias Fuhrmeister den Ursprung für seine Darbietung. Zu den weniger verbreiteten Werken dürften sicherlich „Aus den Memoiren des Herren Schnabelewopski“ oder „Der Rabbi von Bacherach“ zählen, die auch am Freitag zur Vorstellung gehörten.

Matthias Fuhrmeister nahm das Publikum mit auf eine angenehm kurzweilige Heine-Reise. Dank gelungenem Wechsel zwischen lebendigem Vortrag und Gesang konnte man den einzelnen Themen sehr gut folgen. Zudem war es beeindruckend, wie präzise Fuhrmeister die Texte auswendig und authentisch wiedergeben konnte. Melange-Geschäftsführer Dr. Thomas Eicher fasste am Ende zusammen, was wohl alle Zuhörer feststellen konnten: „Man sieht den Texten nicht an, dass sie 200 Jahre auf dem Buckel haben.“ Damit nahm er unter anderem Bezug auf behandelte Themen wie Liebe, Antisemitismus und Nationalismus.