Werner Kötteritz: Die „Weihnachtsbäckerei“ geht immer

Ob „Last Christmas“, „Lasst uns froh und munter sein“ oder „Jingle Bells“ – dieser Tage lässt sich wohl in jedem Geschäft, in jeder Radiosendung oder bei Veranstaltungen die Dauerbeschallung mit Weihnachtsliedern nicht vermeiden. Für den einen eine Qual, ist das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern aber auch für viele große und kleine Menschen eine liebgewonnen Tradition. So auch für das Familienzentrum „Arche Noah“.

Jedes Jahr, meist am letzten Kindergartentag, kommen die Kindergartenkinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen, Eltern und Großeltern in der Friedenskirche zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. „Kirchliche Lieder sind dabei genau so im Rennen wie neuere Weihnachtshits“, sagt Heike Simon, die das Familienzentrum seit August dieses Jahres leitet. Ihr Vorgänger, Werner Kötteritz, ist an diesem Tag aber auch wieder mit von der Partie – dem Letmather Liedermacher ist das Musizieren mit den Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Herzensangelegenheit.

Bis zum Weihnachtsfest ist es nicht mehr weit

Und so stimmen sich die Kinder gemeinsam mit Kötteritz an der Gitarre auf Weihnachten ein. Textsicher und rhythmisch klatschend schallt „Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit“ durch den Kirchsaal und bei dem ein oder anderen Lied können die kleinen Sänger den Beginn des Liedes kaum erwarten, sie beginnen einfach vor dem Anschlagen der Saiten. An mehreren Stellen unterstützt auch die Trommelgruppe den gemeinsamen Gesang, etwa bei „Es schneit“.

„Alle musizieren gerne, ob Groß oder Klein. Und Weihnachtslieder sind einfach zeitlose Klassiker, die alle mitsingen können“, meint Werner Kötteritz. Selbst die neueren Weihnachtssongs, wie „In der Weihnachtsbäckerei“, seien bereits in den Siebzigern entstanden und somit weithin bekannt. Und auch Heike Simon weiß: „Das Lied geht sowieso immer.“

Mitmachen, Mitsingen und Mittanzen ist angesagt

Und so hüpfen Mädchen und Jungen, Mama und Papa, Oma und Opa gemeinsam mit flotten Bewegungen dem Weihnachtsmann entgegen. Hier ist mitmachen angesagt, jeder nach dem eigenen Bedürfnis. „Es ist uns wichtig, dass die Kinder hier selbst aktiv werden und nicht nur den Konsum kennenlernen“, berichtet Werner Kötteritz. Sich ausprobieren, verschiedene Arten der Musik kennenlernen, das sei das Ziel. „Niemand muss perfekt sein“, fügt er hinzu.

Neben der Musik lernen die Kinder aber auch allerhand über das Weihnachtsfest. Auf die Frage, was denn eigentlich das Wort Advent bedeute, entgegnet Linda bestimmt: „Das ist die Zeit, wenn man sich auf Weihnachten vorbereitet.“ Und dass das Wort eigentlich so etwas wie „Ankunft“ heiße. Und wer da ankommt? Na klar, Jesus wird geboren, wissen die Kinder.

Weihnachtslieder sind bei den Kleinen der Hit

Nach dem gemeinsamen Musizieren in der Friedenskirche steht dann am Nachmittag auch noch ein Auftritt im Atriumhaus auf dem Programm. „Damit sich das Üben auch richtig lohnt“, sagt Heike Simon. Und die Kinder freuen sich darauf, denn nicht nur Weihnachtslieder stehen hier ganz hoch im Kurs, sondern auch das gemeinsame Musizieren.