Lössel. Für den Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW) werden Teilnehmer aus Lössel gesucht.

Wer spricht Lösseler Mundart?

Wer 70 Jahre oder älter ist, vom ersten Lebensjahr an in Lössel aufgewachsen ist und mindestens ein Elternteil hat, das ebenfalls aus Lössel stammt, kann der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Linguisten der Universitäten Siegen, Bonn, Münster und Paderborn arbeiten seit 2016 am Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW), der regionale Sprechweisen in NRW sowie in Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz erfassen und für spätere Generationen zugänglich machen soll. Dazu sucht das Team von Prof. Dr. Petra M. Vogel von der Uni Siegen unter anderem noch nach Teilnehmern aus Lössel.

Wer sich dazu bereit erklärt, wird für eine wissenschaftliche Befragung zu Hause besucht. Vor allem geht es darum, mit Hilfe von Fotos, Umschreibungen, Videos und Lückentexten hochdeutsche Begriffe insbesondere aus den Bereichen Haus, Hof, Leben und Umwelt in den eigenen Dialekt zu übertragen. Interessenten werden gebeten, sich bei Petra Solau-Riebel zu melden unter 0151/28895487 oder per ­E-Mail an solau-riebel@germanistik.uni-siegen.de. Fragen zum Projekt beantwortet Nicole Palliwoda unter 0271/7405144 oder per ­E-Mail an dmw@germanistik.uni-siegen.de.

Im Rahmen des DMW-Projekts, gefördert von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften und der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften sollen etwa 3000 Mundartsprecher in mehr als 1000 Orten befragt werden. Die Ergebnisse sollen in Form von „sprechenden Karten“ online veröffentlicht werden unter www.dmw-projekt.de.