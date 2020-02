Wenn Seemänner neben Hippies übers Parkett schweben

Bestens gelaunt und bunt kostümiert waren die Besucher des Karnevals-Tanztees am Sonntagnachmittag im Saalbau. Für die passende Musik sorgte Bernd Gimpel.

Letmathe. Der „Continue“-Karnevals-Tanztee hat am Sonntag auch Besucher aus Hagen in den Saalbau gelockt.

Ritter und Matrosen, Katzen und Clowns – beim „Continue“-Tanztee am verregneten und stürmischen Sonntagnachmittag ging es karnevalistisch zu. Auch wenn deutlich weniger Besucher den Weg in den Saalbau gefunden hatten als im vergangenen Jahr, hätte die Stimmung nicht besser sein können. Kaum hatte sich Bernd Gimpel an sein Keyboard gesetzt, einige Lieder gespielt und gesungen, füllte sich die Tanzfläche.

Berliner und selbst gebastelte Deko

„Ich habe extra das Foyer dazu genommen, so ist mehr Platz zum Tanzen“, erklärte Tanztee-„Chefin“ Anneliese Schön. Sie hatte zusammen mit Anja Dieckhoff, Enrico Hillegeist und Veronika Maron dafür gesorgt, dass die beliebte Veranstaltung am Karnevals-Wochenende ein wenig jeck daher kam. Masken wurden im Vorfeld selbst gebastelt und zusammen mit Luftschlangen und weiteren Dekoartikeln an den langen Tischreihen verteilt. „Für uns war es aber ein faules Wochenende: Sonst backen wir ja immer selbst zehn Torten, aber die Berliner und die Krapfen haben wir bei einem Bäcker gekauft“, erzählte Anneliese Schön.

Bei der Begrüßung sorgte sie bei einigen Besuchern, die teils sogar aus Hagen nach Letmathe kommen, für eine Überraschung: Sie kündigte an, dass es zwar wieder einen Silvesterball geben wird, allerdings wird es der letzte unter ihrer Regie sein. „Die Familie hat danach mal Vorrang“, unterstrich Anneliese Schön. Der Silvesterball 2020/2021 soll kleiner und feiner werden. Waren es beim letzten Mal noch 264 Gäste, so werden dann nur 180 Platz im Saalbau finden. „Mehr dazu erzähle ich beim nächsten Tanztee am 15. März“, versprach Anneliese Schön, die jedoch schon von den ersten Neugierigen „gelöchert“ wurde.

Ab 19. April geht es im Löbbeckesaal weiter

Ebenso wies sie darauf hin, dass der Tanztee am 19. April wegen der Saalbau-Renovierung erstmals im Löbbeckesaal des Parktheaters stattfinden wird. Am 21. Juni gibt es die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause. „Ab September wollen wir dann zurück in den Saalbau – sofern er pünktlich fertig ist“, so Anneliese Schön.

Sie und ihr Team haben auch schon Anmeldungen für die Spargelfahrt am 20. Mai unter dem Titel „Tanztee on Tour“. Wer dabei sein möchte, sollte sich Karten sichern, viele Plätze im Bus nach Münster-Gelmer gibt es nicht mehr. Im Rahmen des Ausfluges steht auch ein Besuch von Schloss Nordkirchen, dem „westfälischen Versailles“ auf dem Programm.