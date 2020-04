Wenn die Festtagsanzüge und Hochzeitskleider ausbleiben

Letmathe. Auch wenn die Textilreinigung in Letmathe weiterhin geöffnet bleiben darf, fehlen Inhaber Rainer Kaiser die Aufträge.

Viele Waschgänge hat die neue Reinigungsmaschine, die Rainer Kaiser im Januar für sein Geschäft „Service Station 33“ angeschafft hat, noch nicht gemacht. „Laufen tut sie nicht. Wir haben sonst jeden Tag vier, fünf Maschinen gefahren in der chemischen Reinigungsmaschine. Jetzt habe ich nur eine, wenn überhaupt. Es ist schon erschreckend, wie das zurück gegangen ist“, stellt der 61-Jährige fest.

Dabei beginnt jetzt gerade erst die Hauptsaison, die bis Ende Oktober geht. „Da lebt man vor allem von den Anzügen, von den Festtagskleidern und Hochzeiten, oder die Leute fahren in den Urlaub und bringen vorher und nachher die Sachen zum Reinigen“, so der Inhaber der Reinigung. Dass die Aufträge fehlen, sieht man auch am Karussell, das sonst mit frischer Wäsche voll hängt – jetzt ist es deutlich weniger.

Und das obwohl er die Reinigung mit anhängendem Schlüssel- und Schuhdienst in Zeiten von Corona geöffnet lassen darf. „Wir haben einen Umsatzeinbruch von 80 Prozent“, beziffert Rainer Kaiser die aktuellen Folgen der Krise. Dabei hängt vieles miteinander zusammen. „Da Thyssen Krupp zum Beispiel auch Kurzarbeit angemeldet hat, fallen uns dadurch Aufträge weg“, erklärt er. Auch seine eigenen Mitarbeiter hat er in Kurzarbeit geschickt. „Ich habe morgens noch eine Mitarbeiterin da, die normalerweise mehr arbeitet. Die kommt vier, fünf Stunden, je nachdem was zu tun ist“, erklärt er.

Bring- und Abholdienst für den Raum Iserlohn

Rainer Kaiser bietet zudem auch einen Bring- und Abholservice ab 20 Euro an für den Raum Iserlohn. Den Service hatte es bereits vor der Corona-Krise im engeren Raum für Letmathe, Dröschede und Hohenlimburg gegeben, jetzt biete er den Service für den gesamten Bereich Iserlohn an.

Vor sechs Jahren hat der gelernte Betriebsschlosser die Reinigung übernommen, seinen Schlüssel- und Schuhdienst betreibt er schon seit 1996 in Letmathe. In die Reinigung habe er noch mal kräftig investiert, damit er, bis er in Rente geht, gut gerüstet ist und die Reinigung gut verkauft bekommt. Im Januar unterzeichnete er gerade Verträge für die neue Reinigungsmaschine, und zudem für eine neue Waschmaschine und einen neuen Trockner, für die er noch einen neuen Kredit aufgenommen hat. „Und dann bekommt man auf einmal so einen Schlag.“

Staatliche Hilfen hat er bereits beantragt. „Das ging sehr fix, da bin ich froh drüber“, berichtet er, auch wenn in seinen Augen die Soforthilfen „mit der Gießkanne ausgeschüttet werde“. Aber auch ihm ist klar, dass der Staat das nicht lange aushalten werde. „Wie soll der das auch finanzieren? Das geht gar nicht“, sagt der 61-Jährige, und hofft darauf, dass das öffentliche Leben bald wieder anläuft. Denn durch einen Wirtschaftsstillstand würden sonst auch viele Existenzen vernichtet werden. „Meiner Meinung nach kann das nur zwei Monate durchgehalten werden, maximal drei, ansonsten wird die Hälfte der Läden auf der Straße hier zu sein.“