Wenn alles dicht ist, wird der Markt zum Frischluft-Treff

Letmathe In Zeiten des Lockdowns und geschlossener Geschäfte wird der Besuch des Wochenmarktes immer beliebter

Von Stefan Janke

Letmathe. „Was sollen die Menschen denn auch anderes als Freizeitgestaltung tun? Es ist doch alles geschlossen, ganz gleich, ob Kino oder Schwimmbad. Dann gehen sie halt hierher zum Einkaufen an der frischen Luft.“ Birgit Radtke weiß, wovon sie spricht. Seit vielen Jahren steht sie mit ihrem Fleischwaren-Verkaufswagen auf dem Letmather und anderen Wochenmärkten, und sie bestätigt den Eindruck, dass der Markt hier während des Lockdowns besser besucht ist als in „normalen“ Zeiten. Und das beobachtet die Letmatherin auch in anderen Städten: „Das zieht sich wirklich durch wie ein roter Faden“, sagt sie. Und noch etwas fällt Birgit Radtke auf. Vielen Leuten schlagen die Folgen der Pandemie allmählich aufs Gemüt. „Viele sind unzufrieden und unsicher“, sagt sie. Unzufrieden darüber, dass man sich nicht mit Freunden und Verwandten treffen kann, wie man möchte, dass man nichts mehr unbeschwert unternehmen kann und vieles eingeschränkt ist. Und unsicher, weil im Moment nichts so recht planbar sei. „Man kann sich auf nichts mehr richtig freuen“, sagt Birgit Radtke. Wer wisse schon, wann man zu Beispiel wieder in den Urlaub fahren kann.

Ein paar Meter weiter beim Blumenhändler freut sich eine ältere Dame über den gerade gekauften Blumenstrauß. „Wenn ich schon so viel Zeit zu Hause verbringe, dann möchte ich wenigstens, dass es schön ist und ich mich wohl fühle,“ erklärt sie. Dass sie und die anderen hier in Letmathe überhaupt Schnittblumen auf dem Markt finden können, hat tatsächlich auch etwas mit Corona zu tun, wie Besitzer Daan Oostdam erklärt. Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt der aus Noordwijk stammende Niederländer einen Blumenladen in Iserlohn und einen weiteren in Krefeld. „Als im März vergangenen Jahres der erste Lockdown war, haben wir uns entschlossen, hier auf den Markt zu kommen. Und es wird gut angenommen“, sagt Oostdam. Sein Iserlohner Geschäft öffnet er auch nur noch an Markttagen, da die Innenstadt sonst menschenleer sei. „Ich habe das Gefühl, die Menschen kommen im Moment ganz gezielt zum Markt“, sagt er.

Am Obst- und Gemüsestand von Cetin Turcan und seiner Frau Ilona gibt es an diesem Samstag auch kaum Zeit zum Verschnaufen. Auch sie stellen fest, dass mehr los ist auf dem Markt. „Die Leute wollen unter Menschen, möchten auch wieder mit Freunden und Bekannten mal ein paar Worte wechseln und wissen, wie es so geht“, sagt Cetin Turcan. „Aber wie ich das sehe, sind sie alle vorsichtig und halten sich an die Regeln.“ Und noch etwas hat der Letmather während des Lockdowns festgestellt: Auch jüngere Kunden würden vermehrt frisches Gemüse kaufen. „Ich denke, viele kochen jetzt öfter als früher zu Hause. Ins Restaurant kann man ja nicht mehr gehen, und jeden Tag Pizza bestellen, wird auch auf die Dauer eintönig“, sagt der Markhändler, der schon seit 35 Jahren im Geschäft ist. Und auch er stellt fest, dass die Menschen langsam ungeduldig werden. „Sie sind zwar vernünftig, aber sie sind es langsam auch leid, weil es ja kaum noch nein anderes Thema gibt.“

Ganz neu auf dem Letmather Wochenmarkt ist an diesem Wochenende Tanja Kirchhoff. An ihrem kleinen, fast unscheinbaren Stand bietet sie Erbseneintopf und Reibeplätzchen an. Zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Corinna Stowasser hatte sie in den vergangenen Jahren ihren Stand auf Weihnachtsmärkten, Stadtfesten und Jahrmärkten von Hohenlimburg bis Hemer aufgebaut. Jetzt, nachdem dies alles weggebrochen sei, versuche sie hier in Letmathe ihr Glück. „Das muss sich erst rumsprechen, aber ich bin zuversichtlich“, sagt „die Neue“ vom Letmather Wochenmarkt.