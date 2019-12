Weihnachtswahnsinn und Gastlichkeit

Im Dunkeln sieht man es schon aus der Ferne leuchten im Schrebergarten auf dem Emberg. Je näher man kommt, desto heller und bunter wird es. Bald werden die ersten Bewohner sichtbar: mannshohe Schneemänner und Nikoläuse, die von innen strahlen. An der Tür nehmen Annegret und Peter Fabian (beide 76) den Besucher nicht nur mit menschlicher Wärme im Empfang – Heizung und Glühwein vertreiben die Kälte von außen und innen.

Kaum etwas, das in der Adventshütte der Fabians nicht leuchtet, sich bewegt, Töne von sich gibt – oder alles gleichzeitig. Foto: Michael May / IKZ

Jeder Quadratzentimeter der Hütte ist mit weihnachtlicher Dekoration, Figuren und Artikeln jeder erdenklicher Art vollgestellt, behängt und beklebt. Viele davon leuchten, geben Töne von sich oder bewegen sich auf Knopfdruck – oder alles gleichzeitig. Es überrascht nicht, dass in dem Zweitdomizil des leidenschaftlichen Musikers Peter Fabian dem Klangvollen besondere Aufmerksamkeit zukommt. Einige Figuren, die als Gruppe zusammen stehen, sind drahtlos vernetzt und spielen wie ein kleines Orchester, wenn man eine beliebige anschaltet. Eine Maus an einem kleinen Klavier spielt, wenn man ihr den jeweiligen Notenblock hinlegt, genau dieses Lied. „Ich bin nicht sicher, was mir am besten gefällt, aber die Maus finde ich klasse“, sagt Peter Fabian. Seine Frau Annegret greift zu einem Plüsch-Schneemann, der sich rhythmisch bewegt, wenn man seinen Bauch drückt: „Das fühlt sich einfach toll an!“, ruft sie verzückt und strahlt selig, während sie die weiche Figur in ihren Händen betrachtet.

Ein Prachtstück der Sammlung ist diese Eisenbahnplatte mit Lampen und fahrender Lokomotive. Foto: Michael May / IKZ

Seit 20 Jahren sammelt das Paar weihnachtliche Fanartikel. Vieles bekommen sie geschenkt, andere Quellen sind Adventsmärkte und Urlaubsreisen. Gezählt oder geschätzt haben die beiden ihre Sammlung nie. „Peter hat damit angefangen, für unsere Enkel“, erklärt Annegret Fabian und deutet als erstes Objekt auf einen kleinen Tannenbaum, der früher mal sprechen konnte und vor dem „die Kinder zuerst Angst hatten“. Vieles sei inzwischen kaputt, nicht bei allem sind die Fabians traurig darüber. Schon ein Bruchteil der Sammlung verursacht, gleichzeitig angeschaltet, eine ohrenbetäubende Kakophonie.

„Die Hütte stammt von meinem Schwiegervater. Als wir die vor 23 Jahren übernommen haben, wollte ich sie erst nicht haben – aber ein Jahr später konnte ich mich nicht mehr davon trennen“, erinnert sich Annegret Fabian. Am 2. Feiertag komme die Familie hier zusammen, Heiligabend gibt es Essen bei Tochter Tatjana inklusive Schwiegersohn und den drei Enkeln. Wenige Tage vor dem Fest sind die Kleingärtner zum Besuch im Weihnachtshaus eingeladen.

Annegret Fabians besonderer Liebling ist ein Plüsch-Schneemann, der sich bewegt, wenn man auf den Bauch drückt. Foto: Michael May / IKZ

Der Aufbau beschäftigt das Ehepaar den ganzen November über, jede freie Minute wird dafür investiert. „Das Zeug passt in unsere Garage, dafür muss das Auto draußen bleiben“, sagt Peter Fabian zur Lagerung das restliche Jahr über. Das Weihnachtshaus verbraucht mit seinen unzähligen Lampen eine Menge Strom – weil pro Kleingarten nur zwei Kilowatt vorgesehen seien, werde ein Zusatzkabel zu einem Nachbarn gelegt – der bereitwillig spende, betont Peter Fabian. Am Hauptwohnsitz, versichert seine Frau, sei die Dekoration bei weitem nicht so üppig: „Den ganzen Kitsch lagern wir hierhin aus“, flüstert sie verschwörerisch und lächelt verschmitzt.

Ein Video vom Weihnachtshaus gibt es auf www.ikz-online.de